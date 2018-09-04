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Mabel Matiz: Baba olacak olgunlukta değilim

Şarkıcı Mabel Matiz, yakın zamanda evlilik ve çocuk düşünmediğini söyledi.

Haber Merkezi | 04.09.2018 - 08:06..
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Mabel Matiz, yaz konserleri kapsamında Bodrum Antik Tiyatro'da sahne aldı. Konser öncesi samimi açıklamalarda bulunan Matiz, evlilik düşünmediğini söyledi.

Mabel Matiz: Baba olacak olgunlukta değilim

"ÇOCUK SAHİBİ OLACAK GENİŞLİKTE DEĞİLİM"

Röportajında samimi açıklamalar da yapan sevilen sanatçı, evlilikten şu an için çok uzak olduğunu ifade ederek, "Ama bazen bir şey olur, değişik biri ile karşılaşırsınız, bir şeyler hissedersiniz, ondan sonra bütün ezberlerinizi yutarsınız. Şu an için kendimi çocuk sahibi olacak genişlikte, olgunlukta görmüyorum. Öncelikle halen kendimi büyütmekle meşgulüm. Çocuk sahibi olmak güzel bir şey ama çok büyük sorumluluk" şeklinde konuştu

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