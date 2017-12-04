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Macaristan ve Lüksemburg arasında sığınmacı gerginliği

Mülteci almamak için sınıra tel örgü çeken Macaristan, tel örgülere ödediği paradan şikayet ediyor.

AA | 04.12.2017 - 18:06..
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Macaristan, Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri önlemek için sınıra 175 kilometre dikenli tel çekmişti. Mülteci almamak için elinden geleni yapan Macaristan, her defasında örülen tellere ödenen paraları gündeme getiriyor.

LÜKSEMBURG, MACARİSTAN'A TEPKİLİ

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Lüksemburg Dışişleri Bakanı Jean Asselborn'un, Macaristan ve Polonya'nın mülteci politikasını eleştirmesine tepki gösterdi.

Macaristan ve Lüksemburg arasında sığınmacı gerginliği

AB'NİN MÜLTECİ SİYASETİ BÜYÜK FİYASKO

Asselborn'un bir Alman gazetesine yaptığı açıklamada, Macaristan ve Polonya'nın mülteci politikasına ilişkin "Avrupa Birliği'nin (AB) mülteci siyaseti büyük bir fiyaskoyla karşı karşıya. AB mahkemesi eylül ayında, üye ülkelerin mülteci kabul etme zorunluluğu olduğunu açıklamasına rağmen Polonya ve Macaristan bu konuda kayıtsız kalıyor.'' değerlendirmesinde bulunmasına Szijarto tepki gösterdi.

Macaristan ve Lüksemburg arasında sığınmacı gerginliği

"TEL ÖRGÜLERİ KURARKEN BİZE YARDIM EDİLMEDİ"

Macar hükümetinin göçü durdurmak, Lüksemburg Dışişleri Bakanı'nın ise göçü organize etmek istediğini ifade eden Szijjarto, ''Macaristan tel örgüye, sınır korumasına Macarların vergisinden 270 milyar forint harcadı. Brüksel bu harcamaya bir forint bile yardım etmedi.'' diye konuştu.

Macaristan ve Lüksemburg arasında sığınmacı gerginliği

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