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Macaristan'da 94 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

Son yılların en sıcak sonbaharının yaşandığı Macaristan'da sıcaklık rekor seviyeye yükselerek 21.6 dereceye çıktı.

Haber Merkezi | 04.11.2018 - 09:37..
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Macaristan Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, başkent Budapeşte'de hava sıcaklığının son 94 yılın en yüksek seviyesine ulaşarak 21.6 dereceye yükseldiği belirtildi.

EN YÜKSEĞİ 20.5 OLMUŞTU

Açıklamada, bugüne kadar yapılan ölçümlerde başkentteki en yüksek sıcaklık oranının 3 Kasım 1924 yılında 20.5 derece ölçüldüğü, sıcaklık rekorunun 1 derece ile kırılarak 21.6 derece olarak kayıtlara geçtiği bildirildi.

Başkent Budapeşte'nin yanı sıra ülke sıcaklık rekorunun da kırıldığına işaret edilen açıklamada, 3 Kasım 1970 yılındaki 23.5 derecelik ülke sıcaklık rekorunun Sarkad kentinde ölçülen 24.4 derece ile kırıldığı kaydedildi.

Macaristan'da 94 yıllık sıcaklık rekoru kırıldı

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