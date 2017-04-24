Macron 24 yaş büyük eşiyle 15 yaşında tanıştı

Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalan ve şimdiden ikinci turda favori gösterilen 39 yaşındaki Emmanuel Macron, 2007'de kendisinden 24 yaş büyük Brigitte Trogneux ile evlendi.

ÇOCUKLARI OLMADI

Brigitte Macron'un bir önceki evliliğinden üç çocuğu bulunuyor. Macron çiftinin ise çocukları yok.

15 YAŞINDA TANIŞTILAR

Çift, Macron henüz 15 yaşındayken tanışmıştı.

FRANSIZCA ÖĞRETTİ

Brigitte Trogneux o dönemde Amiens'de bir kolejde Macron'un Fransızca öğretmeniydi.

ÇOCUĞUMDAN UZAK DUR UYARISI

Anne Fulda, "Emmanuel Macron: A Perfect Young Man" (Emmanuel Macron: Mükemmel Bir Genç Adam) adlı kitabında, Macron'un ailesinin Brigitte Trogneux'ya, 18 yaşına basana dek oğullarından uzak durmasını söylediğini yazmıştı.