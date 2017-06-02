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Macron: ABD tüm dünyaya sırtını döndü

Macron, Elysee Sarayı'nda yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın ülkesini anlaşmadan çekme kararını değerlendirdi.

02.06.2017 - 02:49
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Sputnik'in haberine göre Trump'ın kararına karşı mücadele edeceği mesajını veren Macron, "Bu akşam ABD tüm dünyaya sırtını döndü fakat Fransa ABD'ye sırtını dönmeyecek. Fransa, Paris İklim Anlaşması'nı imzalayan tüm ülkelere sorumluluklarının gereğini yerine getirmeleri ve baskılara boyun eğmemeleri çağrısı yapıyor" ifadelerini kullandı.

KARARIN ARDINDAN TRUMP İLE TELEFON GÖRÜŞMESİ YAPTI

Fransa Cumhurbaşkanı, ABD Başkanı Trump ile anlaşmadan çekilme kararını açıklamasından sonra bir telefon görüşmesi yaptığını aktardı.

"Bu bizim çocuklarımızın geleceği değildir, bizim dünyamızın geleceği değildir" diyen Macron, Paris anlaşmasının yeniden müzakere edilemeyeceğini dile getirdi.

"İKLİM KONUSUNDA B PLANIMIZ YOK"

Macron, Paris'teki zirvenin başkanlığını yapan dönemin Fransa Dışişleri Bakanı Laurent Fabius'un, "İklim konusunda bir B planımız yok zira başka bir planet de yok" sözünü tekrarladı.

İklim değişikliğinin çağın en büyük mücadelesi olduğuna vurgu yapan Macron, ABD'li bilim adamlarına kapılarının açık olduğunu ve onların çalışmalarını Fransa'da sürdürebileceğini sözlerine ekledi.

TRUMP'IN SLOGANINA GÖNDERME

Macron Twitter hesabından paylaştığı mesajda, ABD'nin Paris İklim Anlaşması'ndan çekilme kararına tepki olarak, Trump'ın 'Make America Great Again' sloganını dönüştürdü ve 'Make our planet great again' yazdı.

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