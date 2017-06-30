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Macron Angela Merkel'e güven verdi

Merkel'in ABD'nin İklim Anlaşması'ndan çekildiğini hatırlatması üzerine konuşan Fransa Cumhurbaşkanı, anlaşmaya bağlılığını yineledi.

30.06.2017 - 09:30
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Macron Angela Merkel'e güven verdi

Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile Berlin'de bir araya geldi.

Görüşme öncesi açıklama yapan Merkel, Amerika'nın İklim Anlaşması'ndan çekilmesi nedeniyle üzüldüğünü ifade etti.

ABD YOKSA FRANSA VAR

Zirve toplantısında iklim değişikliğinin ele alınacağını belirten Angela Merkel'e Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan destek geldi.

Macron Angela Merkel'e güven verdi

DAHA GÜÇLÜ BİR AVRUPA

Gazetecilere açıklama yapan Macron, anlaşmaya bağlılıklarını bir kez daha söyledi.

Macron, Avrupalı liderlerin anlaşmaya bağlı kalarak daha da güçlü olacağını sözlerine ekledi.

TRUMP'IN KARARI

ABD Başkanı Donald Trump, geçen ay Paris İklim Anlaşması’ndan çekileceklerini açıklamıştı.

Angela Merkel, G-20 liderlerini Hamburg’da 7 ve 8 Temmuz’da ağırlayacak.

Macron Angela Merkel'e güven verdi

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