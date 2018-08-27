Macron: Avrupa artık ABD'ye yaslanamaz

Fransız Cumhurbaşkanı Macron, Fransız büyükelçilerle bir toplantı gerçekleştirdi. Macron bu toplantıda ilginç açıklamalarda bulundu.

"FRANSA HAVA SALDIRISI DÜZENLEMEYE HAZIR"

Macron sözlerine Suriye konusuyla başladı. Suriye'de Devlet Başkanı Beşar Esad'ı desteklemenin 'berbat bir hata' olacağını vurgulayan Macron, Şam'ın kimyasal silah kullanması halinde Suriye'de yeni hava saldırıları düzenlemeye hazır olduklarını da duyurdu. Ayrıca Macron "Fransa gelecekteki Suriye liderlerini atayamaz. Ancak Suriye halkının bunu yapabileceğinden emin olmak bizim görevimiz ve çıkarımız." dedi.

"ESAD'I DESTEKLEMEK HATA OLUR"

İdlib'de 'insani kriz' yaşandığını söyleyen Macron, Türkiye ve Rusya'nın İdlib'deki durum konusunda Suriyeli yetkililere baskı kurmasını beklediğini ifade eden Macron, Esad'ı destekleme konusunda ise, "Bence bu senaryo berbat bir hata olur. Milyonlarca mülteciye neden olan kim? Kendi insanlarını öldüren kim?"

Macron'un bu açıklaması Rusya Savunma Bakanlığı'nın ABD, İngiltere ve Fransa'yı Suriye hükümetinin kimyasal silah kullandığı bahanesiyle Suriye'ye yeni saldılarılar düzenleme planı yapmakla suçlamasının ardından geldi.

'SURİYE KONUSUNDA RUSYA İLE KOORDİNASYON MEKANİZMASI İLK SONUÇLARINI VERDİ'

Fransa Cumhurbaşkanı ayrıca "St.Petersburg'da yaratılan, Suriye konusunda Rusya ile koordinasyon mekanizması özellikle insani yardım alanında ilk sonuçlarını verdi." dedi.

'AB ARTIK GÜVENLİĞİ KONUSUNDA ABD'YE YASLANAMAZ'

Macron ayrıca Avrupa Birliği'nin (AB) güvenliğini artırmak için yeni öneriler getirebileceğini belirterek artık bu konuda Avrupa'nın ABD'ye güvenmesinin sonlanması gerektiğini savundu. Macron "Avrupa artık güvenliği konusunda ABD'ye yaslanamaz. Avrupa'nın güvenliğini garanti altına almak bizim işimiz." dedi.