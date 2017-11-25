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Macron ve Trump Sisi'yle görüştü

ABD Başkanı Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile telefon görüşmesi yaptı.

25.11.2017 - 08:01
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ABD Başkanı Donald Trump ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Mısır'daki saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'yle telefon görüşmesi yaptığı bildirildi.

Macron ve Trump Sisi'yle görüştü

"MISIR'LA DAYANIŞMA İÇİNDEYİZ"

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamada, Trump ile Macron'un, Ariş kentinde 235 kişinin hayatını kaybettiği Ravda Camisi'ni hedef alan bombalı ve silahlı saldırıyla ilgili Cumhurbaşkanı Sisi'yi aradığı belirtildi.

Trump'ın görüşmede, masum insanların ibadet ettiği bir sırada yapılan bu eylemi "şok edici" olarak nitelendirdiği, teröristlerin insani değer ve ahlaktan yoksun olduğunu vurguladığı, Washington yönetiminin Mısır'la dayanışma içinde olduğunu ve terörle mücadelesine destek verdiğini ifade ettiği aktarıldı.

Macron ve Trump Sisi'yle görüştü

"PARİS YANINIZDA"

Macron'un da Sisi'ye, ülkesinin Kahire yönetimiyle tam bir dayanışma içinde olduğunu ifade ederek, "Paris, dünya ülkelerinin hepsi için bir tehdit haline gelen terörle mücadelede Mısır ile iş birliğini artırmayı istiyor." dediği kaydedildi.

Ravda Camisi'ni hedef alan bombalı ve silahlı saldırıda 235 kişinin hayatını kaybettiği, 109 kişinin yaralandığı açıklanmıştı.

Macron ve Trump Sisi'yle görüştü

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