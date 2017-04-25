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Macron'dan Ermeni olayları açıklaması

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin birinci turunda galip gelen Emmanuel Macron, ikinci turda seçimi kazanmak için Ermenilere oynamaya başladı.

25.04.2017 - 10:00
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Macron'dan Ermeni olayları açıklaması

Macron, ikinci tur seçim kampanyasına 1915 olaylarının sembol isimlerinden gösterilen, Gomidas adlı Ermeni müzisyen Soğomon Soğomonyan'ın heykeline çiçek bırakarak başladı.

Macron'dan Ermeni olayları açıklaması

Paris'teki heykel önüne çiçek bırakan Macron, bir dakikalık saygı duruşunda bulundu. Törene Fransa'nın mevcut cumhurbaşkanı François Hollande, Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo ve Fransa'daki Ermeni kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

"KAZANIRSAM, TANINMASI İÇİN MÜCADELE VERECEĞİM"

Macron, törende yaptığı konuşmada 7 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerini kazanması durumunda 'Ermeni Soykırımı'nın dünyada tanınması için mücadele vereceğini.' söyledi.

Cumhurbaşkanı adayı ayrıca, seçilirse Fransa'nın tüm ülkelerdeki demokratları koruyacağını belirterek "Türkiye'nin içine girmekte olduğu eğilimden çok derin üzüntü duyuyorum ve bunu onaylamıyorum." dedi.

Macron'dan Ermeni olayları açıklaması

Fransa, 2001 yılında 1915 olaylarını soykırım olarak tanımıştı. Fransa Anayasa Mahkemesi ise geçen ocak ayında 1915 olaylarını da kapsayabilecek şekilde 'bazı suçların reddinin suç sayılmasına' ilişkin yasanın ilgili hükmünü iptal etmişti.

Macron'dan Ermeni olayları açıklaması

(Emmanuel Macron ve kendisinden 26 yaş büyük eşi Brigitte Trogneux)

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