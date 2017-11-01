Macron'dan Türkiye ve Rusya açıklaması

Macron, Strasburg'da bulunan Avrupa Konseyi'ni ziyaret ederek üye 47 ülkenin yargıçlarının huzurunda konuşma yaptı.

AİHM tarihine ilk kez bir Fransız Cumhurbaşkanı'nın hitabı olarak geçen konuşmada Macron, Avrupa Konseyi ve AİHM'in artık doğal sınırlarını aştığını ve bir medeniyet projesi olarak insan hakları, demokrasi ve hukuk devleti açısından dünyada benzeri olmayan bir yapı haline geldiğini kaydetti.

"BU İKİ BÜYÜK ÜLKE AVRUPA'YA DEMİRLENMİŞTİR"

Türkiye ve Rusya'nın kaderinin Avrupa'ya sırtını dönerek oluşmayacağını kaydeden Macron, "Bu iki büyük ülke Avrupa'ya demirlenmiştir. Tarihleri, coğrafyaları, edebiyat ve siyasi bilinçleri Avrupa'ya sürtüşerek oluşmuştur. Bu iki ülkeye kapıları kapatarak, dışarıda bırakarak veya dışarıda kalmalarına ses çıkarmayarak konuşulmamalıdır. Yoğun bir diyalog ile yaklaşılmalıdır. Çünkü bu ülkelerin halkları bunu hak ediyor. Bu ülkelerin vatandaşları, yöneticilerinin tercihi ne olursa olsun, bizim onlar için savaşmamızı hak ediyor." ifadelerini kullandı.