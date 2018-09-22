taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.2933
Euro
7.39445
Altın
1199.91
Borsa
97988.16
Gram Altın
242.834

Madagaskar’da veba salgını: 2 ölü

Madagaskar'da yağmur mevsiminin başlamasıyla birlikte meydana gelen veba salgını dolayısıyla 2 kişi yaşamını yitirdi.

İHA | 22.09.2018 - 20:27..
  1. Haberler
  2. Dünya

Madagaskar’da yağmur mevsiminin başlaması ile birlikte her sene meydana gelen veba salgınından etkilenen 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

AĞUSTOS'TAN BU YANA ÖLENLERİN SAYISI 4'E YÜKSELDİ

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Miarinavo kentinde hayatını kaybeden iki kişi ile birlikte Ağustos ayından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 4’e yükseldi. Sağlık Bakanı Yoel Rantomala salgının kontrol altına alındığını duyururken, 16 kişinin daha veba teşhisi ile hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

GEÇEN SENE 200 KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

1980 yılında başlayan ve her sene yağmur mevsiminde Madagaskar halkına zor günler geçirten veba salgını sebebi ile geçen sene ülke geneline yayılarak 200 kişi yaşamını yitirmişti.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı

Cuma namazını unutan Gürsel Tekin ekonomiye saldırdı

309
İran'da terör saldırısı

İran'da terör saldırısı

108
Af teklifinin kapsamadığı suçlar

Af teklifinin kapsamadığı suçlar

487
İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler

İran'daki terör saldırısından ilk görüntüler

188
Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor

Aydın'daki otobüs terminaline otobüs giremiyor

92
MHP'nin af önerisinin detayları belli oldu

MHP'nin af önerisinin detayları belli oldu

384
Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri

Cocu ve Comolli'nin tazminat bedelleri

180
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM