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Maden suyunu bardakta değil, şişede tüketin

Özellikle yemek sonrası meydana gelen rahatsızlıktan dolayı kullanılan ve birçok hastalığın tedavisi için de tavsiye edilen maden suyu ile ilgili bilinmeyen bir gerçek ortaya çıktı.

Haber Merkezi | 29.08.2018 - 15:21..
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Maden suyunu bardakta değil, şişede tüketin

Günde en az iki şişe tüketilen maden suyu, vücudun tüm mineral ihtiyacını karşılıyor ve aynı zamanda mide hastalıklarına iyi geliyor. Şeker hastalığı ve gutun tedavisinde, böbrekteki taş oluşumunun engellenmesinde tavsiye edilen maden suyu ayrıca vücuttaki sıvı dengesinin sağlanmasında da önemli rol oynuyor. Ancak tüm bu faydaları sağlaması için maden suyunun bardakta değil, cam şişede tüketilmesi gerekiyor.

Maden suyunu bardakta değil, şişede tüketin

CAM ŞİŞEDE TÜKETMEK FAYDALI

Vücudunuz gün içinde hareketle ya da çeşitli sebeplerden sıvı ve mineral kaybediyor. Kaybedilen bu değerler, günde en az 2 şişe maden suyu içilerek geri kazanılmış oluyor. Şişesinde tüketilen maden suyu kapağı açıldığında herhangi bir kabarcık meydana gelmiyor ancak bardağa boşalttığınızda aşırı bir köpürme oluşuyor.

Maden suyunu bardakta değil, şişede tüketin

BULAŞIK MAKİNESİ BİLE TAM OLARAK TEMİZLEMİYOR

İşin içine bardağın girmesi ise maden suyundaki gazın kaçmasına sebep oluyor. Bunun nedeni de bulaşık makinesinden çıkan bardakların dahi yeterince steril olmaması. Uzmanlar maden suyunun faydalı olabilmesi için tamamen hijyenik ve gıda standartları doğrultusunda özel üretilen cam şişelerinde tüketilmesini öneriyor.

Maden suyunu bardakta değil, şişede tüketin

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