Madrid'den Puigdemont'a ilk suçlama

Katalonya'nın görevden alınan lideri Carles Puigdemont sığınma talebi için Belçika'da bulunuyor. Madrid yönetimi ise bu süreç içerisinde Puigdemont2a karşı soruşturma başlatmak üzere hazırlıklarını yapıyor. İspanya Başsavcısı Jose Manuel Maza, Katalonya yönetiminin görevden alınan başkanı Carles Puigdemont'u isyan ve isyana teşvikle suçladı.

PUİGDEMONT SUÇLAMARINDA KABARIK DOSYA

Madrid'in Katalonya'yı merkezden yönetmeye başladığı Pazartesi günü Başsavcı Maza, Katalonya'nın İspanya'dan bağımsızlığı için yasadışı bir referandum düzenleyen Katalan liderlere karşı isyan, isyana teşvik, sahtekârlık ve fonların kötüye kullanımı suçlamaları getirdi.

Bu suçlamalar karşısında soruşturma ile açılacak bir davada Puigdemont'a hapis cezasının çıkabileceği konuşulurken, Puigdemont'un Belçika'dan sığınma talebi de gündemde.

KATALONYA BAĞIMSIZLIK KRİZİ

Kendine özgü dili ve kültürü olan zengin Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan referandum İspanya'da büyük bir krizi tetiklemişti.

İspanya Başbakanı Mariano Rajoy Cuma günü Katalonya'nın ayrılıkçı hükümetini görevden aldı ve 21 Aralık'ta bölgesel seçim yapılacağını, bu arada merkezi hükümetin Katalonya'yı doğrudan yöneteceğini açıkladı.

Merkezden yönetim, kamu görevlilerinin sivil itaatsizlik çağrılarına uymayarak görevlerine devam etmesiyle dün sorunsuz başladı. Katalonya'nın bağımsızlığını destekleyen partiler de 21 Aralık seçimlerine katılmayı kabul ettiler.