Maduro, Pekin'de: Çin bizim ablamız

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 4 Ağustos’taki suikast girişiminin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Çin’e yapıyor.

"ÇİN BİZİM ABLAMIZ"

Ana gündem maddesi ekonomi olan ziyareti kapsamında bugün lider Xi Cinping ile görüşecek olan Maduro, "Çin bizim ablamız. Kardeşim Şi ile görüşeceğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Çin’e en son Mart 2017’de giden Maduro, stratejik bağların geliştirileceğine dair büyük umutlar taşıdığını söyledi. Maduro, ziyaretinin enerji yatırımları ve ticarete de büyük bir ivme kazandıracağını düşünüyor.

EKONOMİK İLİŞKİLER