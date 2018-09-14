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Maduro, Pekin'de: Çin bizim ablamız

Venezuela lideri Maduro, 'abla' olarak nitelediği Çin ile stratejik bağları geliştirmek ve ticareti artırmak için Pekin'de.

Haber Merkezi | 14.09.2018 - 13:39..
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Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, 4 Ağustos’taki suikast girişiminin ardından ilk yurt dışı ziyaretini Çin’e yapıyor.

Maduro, Pekin'de: Çin bizim ablamız

"ÇİN BİZİM ABLAMIZ"

Ana gündem maddesi ekonomi olan ziyareti kapsamında bugün lider Xi Cinping ile görüşecek olan Maduro, "Çin bizim ablamız. Kardeşim Şi ile görüşeceğim için çok mutluyum" ifadelerini kullandı.

Çin’e en son Mart 2017’de giden Maduro, stratejik bağların geliştirileceğine dair büyük umutlar taşıdığını söyledi. Maduro, ziyaretinin enerji yatırımları ve ticarete de büyük bir ivme kazandıracağını düşünüyor.

Maduro, Pekin'de: Çin bizim ablamız

EKONOMİK İLİŞKİLER

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Geng Şuang da dün düzenlediği basın toplantısında "Venezuela hükümeti kısa bir süre önce toplumun da olumlu karşıladığı bir dizi ekonomik ve mali reformlar yaptı. Venezuela'nın istikrarlı gelişimi herkesin çıkarına olur" dedi.

Çin, OPEC (Petrol İhraç Eden Ülkeler) üyesi Venezuela'ya, son on yılda, petrol sevkiyatı karşılığında yaklaşık 50 milyar dolar kredi vermişti. Venezuela’nın Pekin'e halihazırda 20 milyar dolar borcu var.

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