Maduro saldırganların ABD'de yaşadığını söyledi

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlendi. Saldırıdan Maduro, yara almadan kurtuldu.

"SALDIRININ ARKASINDA KOLOMBİYA VE ABD VAR"

Suikast girişimine maruz kalan Maduro, saldırının ardında "sağ kanat emperyalist güçler" olduğunu ve çok sayıda Venezuelalının yaşadığı Kolombiya ve ABD’nin saldırının arkasında olduğunu dile getirdi.

Maduro, "Bugün bana suikast düzenlemeye çalıştılar ve her şey Venezuela aşırı sağına ve Kolombiya aşırı sağına işaret ediyor ve bu saldırının ardındaki isim Juan Manuel Santos'tur." diye konuştu.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi

"UMARIM TRUMP TERÖRİSTLERLE SAVAŞMAYA GÖNÜLLÜDÜR"

Soruşturmanın ilk aşamasıyla ilgili de bilgi veren Maduro, saldırıyı finanse edenlerin ve planlayanların ABD'nin Florida eyaletinde yaşadığını duyurdu.

Nicolas Maduro, "Umarım Trump yönetimi kıtamızdaki barışçıl ülkelerde saldırılar gerçekleştiren terörist gruplarla savaşmaya gönüllüdür." dedi.

Maduro’nun açıklamalarının ardından üst düzey bir ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisi, "Venezuela’dan gelen haberleri takip ediyoruz. Olayı dikkatlice izliyoruz." dedi.