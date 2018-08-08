Maduro suikastten muhalefeti sorumlu tuttu

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, televizyon kanalında yaptığı açıklamada, suikast girişiminin ardından bağlantılı olup tutuklanan 6 kişinin ifadelerine bakıldığında Kolombiya'da sürgünde yaşayan muhalefet lideri Julio Borges'in bu olaydan sorumlu olduğunu öne sürdü.

"İFADELER BORGES'İ GÖSTERİYOR"

Verilen ifadelerin Borges'i işaret ettiğini söyleyen Maduro, "Verilen birkaç ifade Julio Borges'i işaret ediyor. Soruşturmalar da öyle." dedi.

MİLLETVEKİLİ DE ŞÜPHELİLER ARASINDA

Maduro ayrıca, sosyal medyadaki görüntülerde polis tarafından tutuklandığı görülen muhalefet milletvekili Juan Requesens'in de isminin şüpheliler arasında olduğunu aktardı.

SUİKAST ANININ İZLETTİ

Yaklaşık iki saat sunum yapan Maduro, şüphelilerin videoları ve patlayan droneların fotoğraflarını paylaştı.

SUİKASTÇILARIN YAKALANMASI İÇİN İŞBİRLİĞİ YAPILACAK

Suikast girişiminde yaralanan askerlerin şapkalarını da elinde tutan Maduro, ABD ve Kolombiya'daki yetkililere gerekli delilleri sunacaklarını, bu olayı düzenleyen ve finanse edenlerin yakalanması için iş birliklerini isteyeceklerini kaydetti. Bu arada Sosyalist Parti lideri ve Ulusal Meclis Başkanı Diosdado Cabello, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Borges ve Requesens'in dokunulmazlıkları olduğunu ancak bu konuda yeni bir yasa tasarısı hazırlayacaklarını belirtti.

TİŞÖRT GİYEN ASKERLER

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, başkent Caracas'ta bir törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü dronelar ile saldırı düzenlenmişti. Maduro'nun yara almadan kurtulduğu saldırıda 7 asker yaralanmıştı.

Kendilerine "Tişört Giyen Askerler" adını veren bir grup, Twitter'da yaptıkları paylaşımda saldırının sorumluluğunu üstlenmişti.