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Maduro'ya suikast düzenlenirken askerler kaçıştı

Nicolas Maduro'ya suikast girişimi sırasında törendeki askerlerin kaçma anı kameraya yansıdı.

Haber Merkezi | 05.08.2018 - 12:44..
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Maduro'ya suikast düzenlenirken askerler kaçıştı

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro askeri törende konuşma yaptığı sırada patlayıcı yüklü drone'la saldırı düzenlendi.

Maduro olaydan yara almadan kurtulurken, saldırıda 7 asker yaralandı.

Maduro'ya suikast düzenlenirken askerler kaçıştı

TÖRENDEKİ ASKERLER SAKLANACAK YER ARADI

Görüntülerde Maduro'nun saldırı anında korunduğu görülüyor ancak farklı bir açıdan olay anı izlendiğinde, törendeki askerlerin kaçıştığı ve arkasına bile bakmadığı görülüyor.

Maduro'ya suikast düzenlenirken askerler kaçıştı VİDEO

Maduro'ya suikast düzenlenirken askerler kaçıştı

DEVLET TELEVİZYONU YAYINI KESTİ

Yetkililer, saldırıda Devlet Başkanı Maduro'nun yara almadığını duyurdu. Töreni canlı yayınlayan devlet televizyonu saldırı sırasında yayını kesti.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, saldırının ardından yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında, "Bu, beni öldürme girişimiydi. Bugün bana bir suikast girişimi düzenlediler." dedi.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro'ya suikast girişimi VİDEO

Maduro'ya suikast düzenlenirken askerler kaçıştı

Maduro'ya suikast düzenlenirken askerler kaçıştı

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