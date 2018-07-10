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Mağarası için imar barışı başvurusunda bulundu

Batman'da tarihi Hasankeyf ilçesinde bulunan ve Helenistik döneme ait olduğu belirtilen bir mağarada yaşayan Mehmet Tilki, mağarasını modern konutlara bile değişmeyeceğini söylüyor.

DHA | 10.07.2018 - 07:03..
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Tarihi Hasankeyf ilçesindeki 150 yıllık olduğu değerlendirilen mağarada yaşayan, 8 çocuk sahibi Mehmet Tilki (69), mağaranın kayıt altına alınıp, iskan verilmesi için e-devlet üzerinden imar barışı başvurusu yaptı.

Mağarası için imar barışı başvurusunda bulundu

MAĞARA DEDESİNDEN KENDİSİNE KALDI

Helenistik döneme ait olduğunu belirttiği mağaranın, dedesinden kendisine kaldığını anlatan Tilki, elektrik ve su bağlattığını söyledi. Mağarasına yapı kayıt belgesi alabilmek imar barışından yararlanmak istediğini dile getiren Tilki, mağaranın, dedesinin olduğuna dair Osmanlı döneminden kalma belgeler olduğunu kaydetti.

Mağarası için imar barışı başvurusunda bulundu VİDEO

Mağarası için imar barışı başvurusunda bulundu

"MODERN KONUTLARA BİLE DEĞİŞMEM"

Mehmet Tilki, "Ailemin bir bölümü Adana'da yaşıyor. Ben ise buradaki mağaramda kalıyorum. Yazın çok serin olan mağaramı modern konutlara bile değişmem. Ilısu Barajı, Hasankeyf'in eski yerleşim biriminin bir bölümünü sular altına bırakacak. Mağaram, baraj suları dışında kalıyor. Bu nedenle konut alanı olarak kullandığım mağaramın, kayıt altına alınmasını istiyorum. Mağaramın su ve elektrik aboneliği de var." dedi.

Mağarası için imar barışı başvurusunda bulundu

"GÖZÜM GİBİ BAKIYORUM"

Hasankeyf eski yerleşim bölgesindeki Bahçelievler Mahallesi'nde bulunan mağarasına, gözü gibi baktığını belirten Mehmet Tilki, "Mağaramda televizyon ve buzdolabı da var. Mutfak eşyalarım elektrikle çalışıyor. Akşamları mağaramda keyifle televizyonumu izliyorum. Kışın sıcak, yazın da serin olan mağaramı modern konutlara bile değişmem. Çünkü burada mutluyum. Doğup, büyüdüğüm mağaramın da diğer kaçak yapılar gibi kayıt altına alınmasını istiyorum. İmar barışından faydalanmak için yapı kayıt belgesi e-devlet üzerinden başvurdum. Umarım, bu talebim yerine getirilir. Çünkü gözüm gibi baktığım mağaramdan kopmak istemiyorum. Halen konut olarak kullandığım mağaranın da diğer yapılar statüsünde değerlendirilmesi gerek." diye konuştu.

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