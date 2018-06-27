Çocuklara istismarda bulunduğu iddia edilen kişiye linç girişimi

CHP'nin birinci olduğu 6 ilden biri olan Aydın'da; HDP hesapları, 16 bin oyun geçersiz sayılmasına neden oldu.

Dünya Kupası heyecanı devam ediyor. Günün en önemli maçında Almanya, Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

Ağrı’da bayramlaşmak için gittiği dedesinin köyünde kaybolan 3 buçuk yaşındaki Leyla Aydemir, 13’üncü günde jandarma bünyesinde bulunan ‘Modül’ köpeği tarafından aranmaya başlandı.

CHP Genel Merkezi önüne 5 partili gencin olağanüstü kurultay talebiyle başlattıkları oturma eylemi, diğer partililerin de desteğiyle sürüyor.

1 Kılıçdaroğlu istifasını isteyen 2 kişiyi ihraç edecek Kendisini eleştiren isimleri partiden ihraç eden Kemal Kılıçdaroğlu, kaybettiği 9. seçimin ardından kolları sıvadı. CHP lideri, Erdal Aksünger ve Gürsel Erol'u Perşembe günü disipline sevk edecek.

2 HDP'li Ertuğrul Kürkçü'den CHP'lileri kızdıran paylaşım Ertuğrul Kürkçü'nin 'Türklerin içinden HDP barajı geçsin diye gelen oy yarım puan bile değildir' sözlerini paylaşması, HDP'ye oy veren CHP'lilerin tepkisine neden oldu.

3 Kılıçdaroğlu taşıma seçmenle CHP'de kalmaya çalışıyor Taşıma seçmenle miting yapan CHP, bu kez de Kılıçdaroğlu'nu kurtarmak için otobüsleri Ankara'ya sürdü.

4 Bayburt'tan Muharrem İnce'ye 1 oyla tepki Afrin kahramanı İsmail Metin Temel Paşa'yı apoletlerini sökmekle tehdit eden Muharrem İnce'ye, Bayburt'un Taht köyünden 1 oy çıktı. Köylüler, 1 oyu İnce'ye verilen bir mesaj olarak yorumladı.

5 Fatih Portakal, Kılıçdaroğlu'ndan umudunu kesti CHP'de değişim olması gerektiğine işaret eden Portakal, Kılıçdaroğlu'nun 9 seçim kaybettiğini hatırlattı.

6 Nijeryalılara küfür eden Maradona fenalık geçirdi Dünya Kupası'nda Nijerya ile karşılaşan Arjantin'in efsane futbolcusu, Arjantin galibiyet golünü atınca Nijerya tribünlerine el hareketi çekti, ardından fenalaştı.