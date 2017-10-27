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Mahir Ünal'dan gündemle ilgili açıklamalar

Mahir Ünal "Gündemimizde erken seçim yok. Milleti de seçim külfetine taşıma niyetimiz yok." dedi.

27.10.2017 - 18:33
  1. Haberler
  2. Gündem

AK Parti'nin MKYK toplantısı sonrası parti sözcüsü Mahir Ünal basın toplantısı düzenledi.

SEÇİM KÜLFETİ NİYETİMİZ YOK

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun erken seçim çağrısı sorulan Ünal, "Bu, çok ucuz bir siyasi hamle. Bizim gündemimizde herhangi bir şekilde bir erken seçim yok. Bizim, milleti de bir seçim külfetine taşımak gibi bir niyetimiz yok. Bunu açık ve net bir şekilde ifade ediyorum, bizim gündemimizde bir erken seçim yok" açıklamasını yaptı.

Mahir Ünal'dan gündemle ilgili açıklamalar VİDEO

Mahir Ünal'dan gündemle ilgili açıklamalar

MAKAM KİMSENİN EBEDİ MÜLKÜ DEĞİLDİR

İstifa eden belediye başkanlarıyla ilgili konuşan Ünal, "Biz şunu biliriz ki mahkeme kadıya mülk değildir. Hiçbir makam hiç kimsenin ebedi mülkü de değildir, üzerine tapulu hiç değildir. Hepimiz bir gün yerlerimizi, aynı görevleri çok daha büyük heyecanla, çok daha fazla enerjiyle, çok daha büyük vizyonla yerine getirecek birilerine bırakırız. AK Parti, meselelere bu şekilde bakar" açıklamasını yaptı.

KONGRE İÇİN TARİH VERDİ

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sözcüsü Mahir Ünal, "Kasım ayı son haftasında il kongrelerine başlayacağız ve Mart sonunda bitirmeyi hedefliyoruz. Büyük Kongre için olağan tarih olarak da 12 Eylül gibi görüyoruz ama bu tarihte bir değişiklik olabilir." dedi.

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