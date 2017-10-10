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Mahkeme Zuhal Topal'ı haklı buldu

Zuhal Topal’ın Seda Sayan ve o dönemki sevgilisi Erkan Çelik’e damat adayı Zekeriya Atak yüzünden açtığı dava sonuçlandı.

10.10.2017 - 09:11
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Zuhal Topal’la İzdivaç programına geçen yıl katılan damat adayı Zekeriya Atak, dans eden gelin adayına ve sunucu Zuhal Topal’a “Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız” diyerek canlı yayını terk etmişti.

Zekeriya Atak daha sonra yaptığı açıklamada, “O programda olay çıkarmam için Seda Sayan’ın sevgilisi Erkan Çelik bana 4 bin 350 TL ödedi” demişti.

Mahkeme Zuhal Topal'ı haklı buldu

İFTİRA ATTILAR

Seda Sayan ise bu iddiaya, “Zekeriya’yı bize karşı kim kışkırttıysa adalet önünde hesap verecek” yanıtını vermişti. Karşılıklı açılan davalar sonrası mahkemeden karar çıktı. Erkan Çelik’in, Zuhal Topal ve Korhan Saygıner’e iftira attığı, Zekeriya Atak’ı suç işlemeye azmettirdiği ispatlandı.

TELEFON KONUŞMALARI ORTAYA ÇIKTI

Zuhal Topal ile Korhan Saygıner’in avukatı Leman Özkan, “Şüpheli Erkan Çelik’in; Zekeriya Atak ile suç tarihinden önce yaptığı telefon görüşmeleri, emniyette ifade sırasında birlikte bulunmaları, müştekinin savcılıkta alınan ifadesinde Erkan Çelik ile ilgili anlatımları birlikte değerlendirildiğinde Zekeriya Atak’ı suç işlemeye azmettirdiği anlaşılmıştır.

Savcılık tarafından Asliye Ceza Mahkemesi’nde suça azmettirmekten dava açılmıştır” dedi.

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