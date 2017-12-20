Abbas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi ve buna karşı koyma yollarını ele aldığı kaydedildi.

SELMAN VE PRENS MUHAMMED İLE DE GÖRÜŞECEK

Bu arada Abbas'ın, ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile de görüşeceği ifade edildi.

Suudi Arabistan ziyaretinde Abbas'a Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Filistin İstihbarat Müdürü Macid Ferac ile Filistin'in Riyad Büyükelçisi Basim el-Ağa eşlik ediyor.

Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'a gitti VİDEO