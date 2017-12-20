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Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'a gitti

Trump'ın Kudüs kararı hakkında destek arayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile bir araya geldi.

AA | 20.12.2017 - 03:23..
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Abbas'ın, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak kabul etmesi ve buna karşı koyma yollarını ele aldığı kaydedildi.

Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'a gitti

SELMAN VE PRENS MUHAMMED İLE DE GÖRÜŞECEK

Bu arada Abbas'ın, ziyareti kapsamında Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile de görüşeceği ifade edildi.

Suudi Arabistan ziyaretinde Abbas'a Fetih Hareketi Merkez Komitesi Üyesi Hüseyin eş-Şeyh, Filistin İstihbarat Müdürü Macid Ferac ile Filistin'in Riyad Büyükelçisi Basim el-Ağa eşlik ediyor.

Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'a gitti VİDEO

Mahmud Abbas, Suudi Arabistan'a gitti

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