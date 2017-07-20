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Mahmut Tanal dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, hakkında düzenlenen fezlekenin ardından TBMM'ye dokunulmazlığının kaldırılması için dilekçe verdi.

20.07.2017 - 12:10
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Mahmut Tanal dokunulmazlığının kaldırılmasını istedi

Tanal hakkında gazeteciler Can Dündar ve Erdem Gül'ün yargılandığı MİT TIR'ları davasının duruşmasına katılmak istemesinin ardından 'Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Aykırılık' gerekçesiyle fezleke düzenlendi.

DİLEKÇE VERDİ

Mahmut Tanal fezleke düzenlenmesinin ardından TBMM Başkanlığı'na dokunulmazlığının kaldırılmasını talep ettiği bir dilekçe verdi. Dilekçede şu ifadelere yer verdi; "Meclis Başkanlığı'na, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununa Aykırılık ile ilgili adıma düzenlenen fezleke için yargılanmamın önündeki kanuni engelin kaldırılmasını ve adil yargılanmam için dokunulmazlığımın kaldırılmasını talep ettiğim bir dilekçe verdim. İçimin çok rahat olduğunu, huzurlu olduğumu belirtmek isterim. Bizler milletvekili dokunulmazlığımızın ardına sığınıp, hukuksuzca davranan hiç olmadık. Benim için mühim olan kürsü dokunulmazlığıdır. Çünkü kürsü dokunulmazlığı, vekili olduğum milletin söz hakkının korunmasıdır. Parti programımızda da olduğu gibi yargı yolunu tıkayan bir dokunulmazlık zırhına ihtiyacım yok. Göreceksiniz hepsinden alnımın akıyla çıkacağım. Dokunulmazlığın kaldırılmasını ve adil yargılanmayı istiyorum."

"KİMSEDEN KORKUM YOK"

Öte yandan Tanal konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı; "Hiçbir şeyden hiç kimseden korkum yok. Ben hala bu ülkede vicdanlı hakimlerin, doğru karar veren, hukuka uyan yargıçların ve yargılamaların olacağına inanmak istiyorum. Göreceksiniz hepsinden alnımın akıyla çıkacağım. Dokunulmazlığımın kaldırılmasını ve adil yargılanmayı istiyorum"

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