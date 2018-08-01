Mahmut Tuncer: Para konusunda Azrail gibiyim

Ünlü türkücü Mahmut Tuncer, Emre Saygı’nın interaktif talk show’u “Hadi Be”ye konuk oldu.

"TUTUMLUYUM"

Soruları yanıtlayan Tuncer, çok tutumlu olduğunu söyledi: “Para konusunda Azrail gibiyimdir. Azrail aldığı canı geri verir mi hiç, ben de aldığım parayı vermiyorum.”

"TOPLADIĞIM PARALARLA YARDIM EDİYORUM"

Türkücü, “Mersin’de bir çekime gitmiş, herkesten 20’lik almış ve böylece 860 lira toplamışsınız. Topladığın paraları ne yapıyorsunuz?” sorusuna ise şu yanıtı verdi: “Topladığımız paraları ihtiyacı olan kardeşlerimize yetiştiriyoruz. Şimdi yeni bir projemiz var, sokak hayvanları için hayvanlara aş evi yapacağız.”