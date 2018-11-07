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Mahmut Tuncer'den Dua Lipa'nın halayını yorumladı

İrem Derici, sosyal medya hesabı üzerinden İngiliz şarkıcı Dua Lipa'nın halay çektiği görüntüleri türkücü Mahmut Tuncer'e sordu

Haber Merkezi | 07.11.2018 - 11:06..
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Geçen günlerde sosyal medyaya düşen görüntüler sonrasında çok konuşulan Dua Lipa bu defa İrem Derici'nin radarına girdi.

"BİRAZ DAHA ÇALIŞMASI LAZIM"

Derici çok konuşulan görüntüyü, halay denilince akla gelen ilk isimlerden biri olan türkücü Mahmut Tuncer'e sordu ve ''Olmuş mu babo!'' şeklinde bir ifade kullandı. Dua Lipa'nın halay videosuna kayıtsız kalmayan ve İrem Derici'nin sorusunu yanıtlayan Tuncer şarkıcının halayını yorumladı ve ''Sanki biraz daha çalışmak gerek'' ifadelerini kullandı.

Dua Lipa arkadaşlarıyla halay çekti İZLE

Mahmut Tuncer'den Dua Lipa'nın halayını yorumladı

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