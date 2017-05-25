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Mahya nedir

Ramazan'ın ayında büyük camilerin minarelerini süsleyen mahyalar ne zaman ve nasıl ortaya çıktı? Hepsi bu yazıda.

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11 ayın Sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte camilerde de bu özel aya hazırlanıyor. Ramazan ayında özellikle Selatin camilerin minarelerde asılı olan mahyaların ortaya çıkışı ise 17. yüzyıla dayanıyor.

MAHYA NASIL ORTAYA ÇIKTI?

Mahyanın ortaya çıkışıyla ilgili en kuvvetli rivayete göre; 1616-1617 yıllarında Sultan 1. Ahmed döneminin en önemli hattatlarından Fatih Camii müezzini Hafız Kefevî son derece güzel bir şekilde işlenmiş levhayı padişaha sunar.

Bunu çok beğenen padişah ise levhanın ışıklandırılarak kendi yaptırdığı Sultan Ahmed Camii'ne asılmasını ister. Kandillerle ışıklandırılan levha minareler arasına asılır ve ilk mahya ortaya çıkmış olur.

Mahya nedir

MAHYA YAPIMINDA NE KULLANILIR?

Mahyalar ilk ortaya çıktığı zamanda aydınlatma için kandiller kullanılıyordu. Kandillerin içine de uzun süre yanabilen zeytinyağı koyuluyordu. Bu kandiller ortalama 2-3 saat yanabiliyordu.

Elektriğin hayatımıza girmesiyle birlikte ampullerden oluşan mahyalar yapıldı. Son yıllarda ise led mahyalar cami minarelerinde görülmeye başlandı.

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