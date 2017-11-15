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Makam odasına ayakkabılarını çıkarıp giren teyze

Kırıkkale'de 82 yaşındaki Hüsne Teyze, vali yardımcısının odasına girerken halı kirlenmesin diye ayakkabılarını çıkardı.

15.11.2017 - 16:07
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Kırıkkale'de yaşayan 82 yaşındaki Hüsne Keser, kışın evinde yakacak olarak kullanmak için kömür yardımı talebini iletmek üzere Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'ndan sorumlu Vali Yarıdmcısı Ayhan Özkan'ın makamına gitti.

HALI KİRLENMESİN DİYE AYAKKABILARINI ÇIKARDI

Odaya giren Hüsne Keser, ortada bulunan halının kirlenmemesi için ayakkabılarını çıkarmak istedi. Keser, Vali Yardımcısı Özkan'ın ısrarlarına rağmen ayakkabılarını odanın girişinde çıkarıp, çoraplarıyla halıya basarak koltuğa oturdu. Vali Yardımcısı Özkan, kömür yardımı talebinde bulunan Hüsne Keser'e, yardımcı olacakları sözünü verdi. Keser, ardından ayakkabılarını tekrar giyip odadan çıkarak evine gitti.

Makam odasına ayakkabılarını çıkarıp giren teyze

"TEMİZ HALIYA BASMAYA KIYAMAM"

Vali Yardımcısı Özkan, Hüsne Keser'in ayakkabılarının altı temiz olmasına ve ısrarla çıkarmamasını söylemesine rağmen çoraplarıyla halıya bastığını söyleyerek şöyle konuştu: "Yerde halıyı görünce, 'Temiz halıya basmaya kıyamam' diyerek ayakkabısını çıkardı. Benim ısrarım üzerine de, 'Bu bizim görgümüzdür, atalarımızdan gelen bir olaydır' dedi. 'Temiz yerlere ayakkabı çıkarılarak girilir' dedi. Çıkarmaması için ısrar etmeme ve ayakkabısı temiz olmasına rağmen çıkardı. Düşüncesi ve nezaketi nedeniyle biz de kendisine teşekkür ettik. Kömür için de kendisine yardımcı olacağız."

Makam odasına ayakkabılarını çıkarıp giren teyze

Makam odasına ayakkabılarını çıkarıp giren teyze

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