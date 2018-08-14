Makinesi aslanların oyuncağı olan fotoğrafçı

Safari fotoğrafçısı Barbara Jensen Vorster, Botswana'daki vahşi hayvanların bulunduğu Mashatu savanasında, aslanların hayatını daha yakından kaydetmek istedi.

Tripoduna fotoğraf makinesini yerleştirip kaydı başlatan fotoğrafçı daha sonra biraz uzaklaşarak aslanları uzaktan izlemeye karar verdi. Fakat ne yazık ki bir süre geçtikten sonra makine tripoddan düştü.

ASLANLARIN OYUNCAĞI OLDU

Bu an aslanların ilgisini çekince, fotoğrafçının hiç de hoşuna gitmeyen bir şey oldu. Aslan fotoğraf makinesini aldı ve daha sonra da oynamaları için yavrularına verdi.

Şaşkın fotoğrafçı, makinesinin aslanlara oyuncak olduğu anları başka bir fotoğraf makinesiyle kaydetti.