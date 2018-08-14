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Makinesi aslanların oyuncağı olan fotoğrafçı

Aslanların vahşi yaşamlarını kaydetmek isteyen bir fotoğrafçı, kamerasını aslanlara kaptırdı.

Haber Merkezi | 14.08.2018 - 08:44..
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Safari fotoğrafçısı Barbara Jensen Vorster, Botswana'daki vahşi hayvanların bulunduğu Mashatu savanasında, aslanların hayatını daha yakından kaydetmek istedi.

Tripoduna fotoğraf makinesini yerleştirip kaydı başlatan fotoğrafçı daha sonra biraz uzaklaşarak aslanları uzaktan izlemeye karar verdi. Fakat ne yazık ki bir süre geçtikten sonra makine tripoddan düştü.

Makinesi aslanların oyuncağı olan fotoğrafçı

ASLANLARIN OYUNCAĞI OLDU

Bu an aslanların ilgisini çekince, fotoğrafçının hiç de hoşuna gitmeyen bir şey oldu. Aslan fotoğraf makinesini aldı ve daha sonra da oynamaları için yavrularına verdi.

Şaşkın fotoğrafçı, makinesinin aslanlara oyuncak olduğu anları başka bir fotoğraf makinesiyle kaydetti.

Makinesi aslanların oyuncağı olan fotoğrafçı

Makinesi aslanların oyuncağı olan fotoğrafçı

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