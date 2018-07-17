Makyajsız kedicikler sağlık kontrolünden geçti

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Zeynep Yılmaz ve iki kızının geçirdiği yat kazasından sonra Şeyma Subaşı Ilıcalı sosyal medya hesabından imalı paylaşımlarda bulundu.

Saçları ağarmaya başlamış orta yaşlı erkek anlamına gelen kıranta, olgunlaşmış erkek için de kullanılır.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesinin Juno uzay aracı, Jüpiter'in uydularından İo'da muhtemel bir yanardağ tespit etti.

1 Bedelli askerlikte son durum Bedelli askerlik bekleyenlere müjde... Yaş sınırı 25'e düştü, bedeli ise 15 bin lira oldu.

2 Duygu Su Gülpınar yeni aşka yelken açtı Ali Ağaoğlu ile ilişki yaşadığı dönemde eleştirilen Duygu Su Gülpınar, merak edilen soruları sosyal medya hesabında yanıtladı.

3 Bedelli askerlik için 25 gün şartı AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bedelli askerlik düzenlemesinde, 25 yaş sınırı, 25 gün askerlik süresi ve 15 bin lira bedel öngörüldüğünü bildirdi.

4 Trump NATO'ya Başkan Erdoğan'ı örnek gösterdi Brüksel'deki kritik NATO zirvesinin yankıları halen devam ediyor. ABD'li CBS televizyonuna katılan gazeteci Ian Bremmer, Trump'ın dünya liderlerine Erdoğan'ı örnek gösterdiğini belirtti.

5 Yunanistan, Hulusi Akar'ın göreve gelmesinden rahatsız Hulusi Akar'ın Milli Savunma Bakanı olması Yunan medyasında geniş yer buldu. Ortak görüş ise, "Artık işimiz çok zor" oldu.

6 HDP'li 2 vekil PKK'lı cenazesine katıldı HDP milletvekilleri Remziye Tosun ve Musa Farisoğulları hakkında Eren Bülbül'ü şehit eden PKK'lı teröristin cenazesine katıldıkları için soruşturma başlatıldı.