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Makyajsız kedicikler sağlık kontrolünden geçti

Adnan Oktar ve grubuna yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınanlardan 15'i kadın, 6'sı erkek 21 kişi sağlık kontrolünden geçirildi.

DHA | 17.07.2018 - 17:19..
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Makyajsız kedicikler sağlık kontrolünden geçti

Adnan Oktar'ın makyajsız kedicikleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü otobüsleriyle öğlen saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.

Plastik kelepçeyle otobüsten indirilen şüpheliler, polis eşiliğnde hastaneye girdi.

KAMERALARA POZ VERDİLER

Gözaltındaki kadınlardan bazılarının, kelepçeli ellerini yukarı kaldırarak kameralara poz verdiği görüldü.

Makyajsız kedicikler sağlık kontrolünden geçti VİDEO

Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çevik Kuvvet otobüslerine bindirilerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.

Makyajsız kedicikler sağlık kontrolünden geçti

Makyajsız kedicikler sağlık kontrolünden geçti

Makyajsız kedicikler sağlık kontrolünden geçti

Makyajsız kedicikler sağlık kontrolünden geçti

Makyajsız kedicikler sağlık kontrolünden geçti

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