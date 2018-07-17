Adnan Oktar'ın makyajsız kedicikleri, Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü otobüsleriyle öğlen saatlerinde Bayrampaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi.
Plastik kelepçeyle otobüsten indirilen şüpheliler, polis eşiliğnde hastaneye girdi.
KAMERALARA POZ VERDİLER
Gözaltındaki kadınlardan bazılarının, kelepçeli ellerini yukarı kaldırarak kameralara poz verdiği görüldü.
Makyajsız kedicikler sağlık kontrolünden geçti VİDEO
Şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından Çevik Kuvvet otobüslerine bindirilerek, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesine götürüldü.