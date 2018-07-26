Malazgirt'in kaderini milli park değiştirecek

Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Muş'un Malazgirt ilçesindeki "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" çalışmaları turizm açısından ilçenin kaderini değiştirecek.
ÇOK AMAÇLI OLARAK İNŞA EDİLİYOR
Danişmentgazi Mahallesi'nde 70 bin metrekarelik alana kurulan milli park içerisinde 250 otobüslük otopark, ikram kontrol alanı, tuvalet birimi, şadırvan, giriş takısı, 250 metre uzunluğunda fetih yolu, namazgah, 100 bin kişilik merasim alanı, hitabet alanı, protokol dinlenme birimi, 8 helikopter sahası ve protokol otoparkı inşa ediliyor.
26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamaları, "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda yapılacak.