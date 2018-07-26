taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.289
USD
4,8127
EURO
5,6359
ALTIN
189,94
PETR
73,9100

Malazgirt'in kaderini milli park değiştirecek

Muş'ta 70 bin metrekarelik alana kurulan ve Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamalarının yapılacağı Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'ndaki çalışmalarda sona yaklaşıldı.

AA | 26.07.2018 - 16:33..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Sultan Alparslan'ın Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığı Muş'un Malazgirt ilçesindeki "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı" çalışmaları turizm açısından ilçenin kaderini değiştirecek.

ÇOK AMAÇLI OLARAK İNŞA EDİLİYOR

Danişmentgazi Mahallesi'nde 70 bin metrekarelik alana kurulan milli park içerisinde 250 otobüslük otopark, ikram kontrol alanı, tuvalet birimi, şadırvan, giriş takısı, 250 metre uzunluğunda fetih yolu, namazgah, 100 bin kişilik merasim alanı, hitabet alanı, protokol dinlenme birimi, 8 helikopter sahası ve protokol otoparkı inşa ediliyor.

26 Ağustos Malazgirt Zaferi'nin 947. yıl dönümü kutlamaları, "Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı"nda yapılacak.

Malazgirt'in kaderini milli park değiştirecek

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İran ile YRK arasında çatışmalar şiddetlendi

İran ile YRK arasında çatışmalar şiddetlendi

138
Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen Önder Sav'a: Hayret ediyorum

Kılıçdaroğlu'ndan değişim isteyen Önder Sav'a: Hayret ediyorum

75
Torba teklifte sağlık sektörü için karar

Torba teklifte sağlık sektörü için karar

50
İstanbul Müftüsü: Tarikatlar ve cemaatler denetlensin

İstanbul Müftüsü: Tarikatlar ve cemaatler denetlensin

682
FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın kilise hayranlığı

FETÖ'cü Adem Yavuz Arslan'ın kilise hayranlığı

149
CHP İl Başkanları: İmza süreci partimize zarar veriyor

CHP İl Başkanları: İmza süreci partimize zarar veriyor

135
CHP'liler il başkanlarını sayamadı

CHP'liler il başkanlarını sayamadı

154
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM