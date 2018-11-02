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Maldivler'in sürgün lideri ülkesine döndü

Maldivler'de hapis cezası ertelenen eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid, 2 yılı aşkın sürgün hayatından sonra ülkesine döndü.

AA | 02.11.2018 - 01:35..
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Naşid'i taşıyan uçak Sri Lanka'dan Maldivler'in başkenti Male'ye inerken, eski Devlet Başkanı havaalanında destekçileri ve parti üyeleri tarafından karşılandı.

HAPİS CEZASI ERTELENDİ

Muhammed Naşid, düzenlediği basın toplantısında, görev süresi yakında sona erecek Devlet Başkanı Yemin Abdül Gayum'un "otoriter" yönetimini, ülkeyi ağır borç batağına sürüklemekle eleştirdi.

Naşid, Yemin Abdül Gayum hakkında kötü yönetimi ve yolsuzluk iddialarıyla dava açmak için yeterli kanıtın var olduğunu da savundu.

Maldivler'de Yüksek Mahkeme, eski Devlet Başkanı Muhammed Naşid hakkındaki hapis cezasını ertelemişti.

SİYASİ SIĞINMA BAŞVURUSU

Yüksek Mahkemeden yapılan açıklamada, Naşid hakkında 2015'te verilen 13 yıllık hapis cezasının, başsavcılığın talebi üzerine gözden geçirileceği ve gözden geçirme sürecinde hükmün askıya alınacağı belirtilmişti.

Mahkeme, hükümet, polis ve cezaevi yetkililerinden karara uygun hareket etmelerini de istemişti.

Eski Devlet Başkanı Naşid, 2012'de görevdeyken orduya bir yargıcın tutuklanması talimatını verdiği için yargılanmış ve hapse mahkum edilmişti.

Hapisteyken sağlık nedenleriyle izin alıp tedavi için İngiltere'ye giden Muhammed Naşid, siyasi sığınma başvurusunda bulunmuştu.

SERBEST KALDI

Naşid'den sonra göreve gelen Yemin Abdül Gayum da çok sayıda muhalif siyasetçiyi siyasi davalarla hapse attırdığı gerekçesiyle eleştiriliyor.

Maldivler'de 23 Eylül'de yapılan devlet başkanı seçimini Naşid'in mensubu olduğu muhalefetteki Demokrat Parti'nin adayı İbrahim Muhammed Salih'in kazanmasının ardından çok sayıda siyasi salıverildi, kefaletle serbest bırakıldı ve sürgünden döndü.

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