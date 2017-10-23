Malezya'daki toprak kayması

Kurtarma yetkilisi Rizuan Ramli, turistik Penang eyaletindeki inşaat sahasında iki gün önce meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e çıktığını bildirdi.
ENKAZ ALTINDA KURTARMA ÇALIŞMALARI
Ölenlerin çoğunun yabancı olduğu bilgisini paylaşan Ramli, çamur ve moloz yığınının altında kalan 14 işçiden 3'ünün hayatta kaldığını belirtti.
Ramli, yaşamını yitirenler arasında Çin, Pakistan, Endonezya, Myanmar ve Bangladeş vatandaşı işçilerin bulunduğunu ifade ederek, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.