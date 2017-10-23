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Malezya'daki toprak kayması

Malezya'da meydana gelen toprak kaymasında ölü sayısı 11'e yükseldi.

23.10.2017 - 10:00
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Kurtarma yetkilisi Rizuan Ramli, turistik Penang eyaletindeki inşaat sahasında iki gün önce meydana gelen toprak kaymasında hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e çıktığını bildirdi.

Malezya'daki toprak kayması

ENKAZ ALTINDA KURTARMA ÇALIŞMALARI

Ölenlerin çoğunun yabancı olduğu bilgisini paylaşan Ramli, çamur ve moloz yığınının altında kalan 14 işçiden 3'ünün hayatta kaldığını belirtti.

Ramli, yaşamını yitirenler arasında Çin, Pakistan, Endonezya, Myanmar ve Bangladeş vatandaşı işçilerin bulunduğunu ifade ederek, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü dile getirdi.



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