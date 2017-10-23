Malezya'daki toprak kayması

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Erdoğan: ABD bunu nasıl izah edecek

1 Galatasaray'ın kasasına 8 milyon TL girdi Galatasaray, Fenerbahçe karşılaşması da dahil olmak üzere çıkardığı 3 maçlık kombinelerden 8 milyon TL kazandı.

2 Rakka'da Kanadalı teröristin Apo sevgisi DEAŞ'tan kurtarılarak sözde bir kahramanlık hikayesine çevirilen Rakka 'da Kanadalı bir YPG'li Apo'yu güzelledi.

3 Araç üreticisi firma gayrimenkul sektörüne atladı Dünyaca ünlü firmanın Miami'de inşa edeceği rezidansın taslak görüntüleri yayınladı.

4 Düğündeki takı kavgası gelinle damadı ayırdı Samsun'da takı yüzünden çıkan kavgada yaralanan gelin hastaneye kaldırılırken damat sosyal medyada durumunu 'ilişkisi yok' yaptı.

5 Diyarbakır'da uzman çavuşa silahlı saldırı Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde evinden çıkan uzman onbaşı, teröristlerin silahlı saldırısında ağır yaralandı.

6 Salih Uçan'dan nefis frikik golü - İZLE Futbol hayatını İsviçre'de sürdüren Salih Uçan, Lugano ile FC Sion arasında oynanan maçta harika bir gole imza attı.