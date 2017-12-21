Maliki: Husiler son üç ayda 11 bin 326 kayıp verdi

Koalisyon güçleri Sözcüsü Kurmay Albay Turki el-Maliki, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da düzenlediği basın toplantısında, "Husiler, son üç ayda 11 bin 326 kayıp verdi." dedi.

"SUUDİ ARABİSTAN'I HEDEF ALAN FÜZE SAYISI 83 OLDU"

Husilerin salı günü Riyad'a yönelik balistik füze saldırısının herhangi bir can ve mal kaybına yol açmadığına dikkati çeken Maliki, bununla birlikte Suudi Arabistan'ı hedef alan balistik füze sayısının 83'e yükseldiğini kaydetti.

Maliki, Husilerin, Riyad'ı hedef aldıklarını ancak füzenin Cevf'e düştüğünü belirterek, "Bu tür füze saldırılarının devam etmesi, İran-Husi milislerinin gerginliği ciddi şekilde tırmandırdığı anlamına geliyor. Ayrıca yardım kanallarıyla silah kaçakçılığının sürdüğünü gösteriyor." diye konuştu.