Maliye Bakanı Ağbal'dan bütçe açıklaması

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Ocak-Eylül 2017 Dönemi Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Sonuçları, 2017 Yıl sonu Bütçe Gerçekleşme Tahmini ve 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Tasarısı hakkında basın toplantısı düzenliyor.

Maliye Bakanı Ağbal açıklamasında, "Merkezi yönetim bütçesi bu yılın eylül ayında 6,4 milyar lira, ocak-eylül döneminde ise 31,6 milyar lira açık verdi." ifadelerini kullandı.

2018 YILININ BÜTÇE HEDEFİ RAKAMLARI

Ağbal, Türkiye'nin 2018 yılı bütçe giderlerinin 762,8 milyar lira, bütçe gelirlerinin 696,8 milyar lira, vergi gelirlerinin 599,4 milyar lira, bütçe açığının ise 65,9 milyar lira olarak öngörüldüğünü ve faiz dışı fazla olarak 5.8 milyar lira verilmiş olacağını söyledi.

2002 YILINDA 43.2 OLAN FAİZ PAYI 2018'DE 9.4'E İNDİ

Ağbal AKP 2002 yılında iktidara geldiğinde bütçenin 43.2'sinin faiz harcamalarına gittiğini ve bugüne kadar bu rakamı hep aşağıya çektiklerini söylerken 2018 yılı oranını yüzde 9.4 olarak belirlediklerini ifade etti. Bakan, "2006 yılında toplanan her 100 liralık verginin 86 lirası faiz harcamalarına gidiyordu. 2018 yılında ise 12 lirası faize gidiyor." diye ekledi.

YİNE EN FAZLA PAY EĞİTİME AYRILDI

Maliye Bakanı Naci Ağbal, 2018 bütçesinde en büyük payı her zaman olduğu gibi eğitime ayırdıklarını belirterek, şunları söyledi: "Eğitime ayırdığımız kaynağı 134 milyar liraya çıkartıyoruz. Böylelikle bütçe giderlerinin yaklaşık yüzde 18’ini tek başına eğitime ayırıyoruz. Başka bir ifadeyle toplanan her 100 liralık verginin 22 lirasını doğrudan doğruya eğitime harcayacağız.”

"Burs ve öğrenim kredisi için 11.2 milyar lira kaynak ayırdık. Taşımalı eğitim ve yemek yardımı için 3.4 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Özel okul giden öğrencilere öğrenim desteği için 1.5 milyar lira bütçemizden kaynak ayırıyoruz. Pansiyonlarda barınan öğrencilerimize bütçemize 1 milyar 100 milyon lira destek ayırdık.

"DERSHANELERİ KAPATIP TAKVİYE KURSLARI AÇTIK"

Ücretsiz kitap için bütçemizden 600 milyon lira ayırdık. Dershaneleri kaldırdık, takviye kursları başlattık. Bu eğitim yardımı için 1.6 milyar lira ilave kaynak koyduk.

Engelli vatandaşlarımıza yeni programlar başlattık. Engelli çocuklarımızın eğitim giderlerinin devlet olarak karşılanması biriydi bunlardan. Bunun için de 2.6 milyar lira kaynak ayırdık.

"YÜKSEK ÖĞRETİME AYRILAN KAYNAK 41.7 MİLYAR LİRAYA ÇIKIYOR"

Yüksek öğretime 2002 yılında ayırdığımız kaynak sadece 3.6 milyar liraydı. Gelecek sene bu rakam 41.7 milyar liraya çıkıyor. Bütçeden ayırdığımız kaynağı da iki kat artırmış olduk. Bundan sonraki dönemde de daha çok kaynak ayırmaya devam edeceğiz. Burs ve kredi tutarını 2018 yılında 425 liradan 470 liraya çıkarıyoruz.

196,7 MİLYAR LİRA KEFALET SAĞLANDI

Kredi Garanti Fonu üzerinden 350 bin işletmeye 196,7 milyar lira kefalet sağlanmış durumda. Kredi Garanti Fonu uygulamaları kapsamında bugüne kadar oluşturulan kredi hacmi 219 milyar liraya ulaştı. 2018 bütçemizde 3 milyar lira kaynak ayırdık. Bu 3 milyar lira reel sektörün karşılaşacağı kredi risklerinin teminatı olarak devlet tarafından karşılanmış olacak.

TAŞERON İŞÇİLER KONUSUNDA ÇÖZÜM PAKETİ OLUŞTURULACAK

Taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili çalışmalar, öteden beri çalıştığımız konu. Öncelikle Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ardından da Bakanlar Kurulu'nda kapsamlı çözüm paketi oluşturmayı hedefliyoruz.

"YENİ BİR VERGİ SİSTEMİ GETİRİYORUZ"

Yeni bir sistem değişikliği var. 2018 yılındaki MTV artışlarından bağımsız olarak değerlendirmemiz lazım. Bu sistemde aracın değeri ne olursa olsun motor silindir hacmi aynı ise aynı miktarda vergi veriyorsunuz. 2017 yılında 1600 CC vergili değeri 70 bin lira değerinde araç aldınız. Siz buna bin 70 lira vergi veriyorsunuz. 2018 yılında biz ilk defa trafiğe yeni çıkacak araçlar için yeni bir vergi sistemi getiriyoruz."

