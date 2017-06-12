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Maliye Bakanı Ağbal'dan büyüme rakamlarını ilk yorum

Büyüme rakamlarını değerlendiren Maliye Bakanı, hükümetin attığı adımların ne kadar doğru olduğuna dikkat çekti.

12.06.2017 - 11:11
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Maliye Bakanı Ağbal'dan büyüme rakamlarını ilk yorum

Maliye Bakanı Naci Ağbal, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Hükümetin uygulamaya koyduğu teşvik ve destekler sayesinde ekonominin çarklarının hızlı dönmeye devam ettiğini belirten Ağbal, geçen yılın son çeyreğinde yüzde 3,5 büyüyen ekonominin bu yılın ilk çeyreğinde de bu trendine devam ederek, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 5 büyüdüğünü kaydetti.

EKONOMİDE BÜYÜME DEVAM EDECEK

Yatırımlar ve dış talebin büyümeye pozitif katkı yapmasının da büyümenin kompozisyonu açışından olumlu olduğunu vurgulayan Ağbal, şunları kaydetti: "Geçtiğimiz yıl büyümeye negatif katkı yapan net ihracat ilk çeyrekte büyümeye pozitif katkı yapmıştır. İlk çeyrekte yüzde 2,2 artan yatırımlar ise yılın geri kalanında pekişen siyasi ve ekonomik istikrar ile krediye erişim konusunda verdiğimiz desteklerle büyümeyi daha çok destekleyecektir. İlk çeyrekte özel tüketim harcamaları yüzde 5,1 artarken, kamu harcamalarındaki artış yüzde 9,4 düzeyinde gerçekleşmiştir. Özel tüketim harcamaları, yaptığımız dönemsel vergi indirimleri ile önümüzdeki çeyreklerde de ekonomik büyümeyi desteklemeye devam edecektir.

"HÜKÜMET OLARAK UYGULAMAYA KOYDUĞUMUZ..."

Bugün açıklanan büyüme verisi, hükümet olarak uygulamaya koyduğumuz geçici vergi indirimleri, Kredi Garanti Fonu, KOSGEB, prim ötelemesi, yatırım teşvikleri ve istihdam destekleri gibi mali teşviklerin ne kadar yerinde olduğunu bir kez daha göstermiştir. Bu teşvikler yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışını desteklemiş, iç talebi ivmelendirmiştir."

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