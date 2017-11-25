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1 Irak'taki şiddet olayları Diyala'da silahlı bir grup, 4 Türkmeni kaçırdı

2 Malkara'da yoğun sis Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis bugün de etkisini sürdürdü.

3 Konya'da şehit Aykut Kazar'a veda Şırnak'ta şehit olan 24 yaşındaki Aykut Kazar için düzenlenen törene 5 bin kişi katıldı.

4 ABD'de evsizlerin nüfusu 550 bin ABD'de geçen yıl yaklaşık 550 bin evsiz bulunurken, bu sayı Türkiye'nin illerinin yarısından fazlasının nüfusunu geride bırakıyor.

5 Şehit imam, son yolculuğuna uğurlandı Ağrı'da PKK’lı teröristlerin kurşunlarıyla şehit olan imam Ramazan Bozdağ'ın cenazesi kaldırıldı.

6 Mısır'da 7 kişiye idam kararı Mısır mahkemesi, terör örgütü DEAŞ'a üye olmak ve cinayet suçlarından 7 kişiyi idama mahkum etti.