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Malkara'da yoğun sis

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde dün akşam saatlerinde başlayan yoğun sis bugün de etkisini sürdürdü.

DHA | 25.11.2017 - 14:33..
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Görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düştüğü ilçede, sis nedeniyle trafikte aksamalar görüldü.

Malkara'da yoğun sis

GÖRÜŞ UZAKLIĞI 20 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Malkara'yı etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle Bölge Trafik İstasyonu Amirliği ekipleri karayollarında önlemler aldı. Malkara-Keşan ve Tekirdağ karayolu üzerinde seyreden araç sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Görüş uzaklığının yer yer 20 metreye kadar düştüğü ilçede, sis nedeniyle trafikte aksamalar yaşandı.

Malkara'da yoğun sis

İlçe merkezinde de yoğun sis yaşamı olumsuz etkilerken, bazı araçların, görüş uzaklığının düşmesi nedeniyle ters yöne girdikleri gözlendi. Polis, ekipleri bu bölgelerde de önlem alarak, trafik akışını sağlamaya çalıştı.

Malkara'da yoğun sis

Malkara'da yoğun sis

Malkara'da yoğun sis

Malkara'da yoğun sis

Malkara'da yoğun sis

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