Maltepe Park'taki bomba ihbarının aslı ortaya çıktı

İstanbul Maltepe'de bulunan Maltepe Park'ta akşam üzeri 16:00'da "bomba var, silahlı çatışma çıktı" söylentilerinin asılsız olduğu belli oldu.

İNSANLAR DIŞARI KAÇTI

AVM'de bomba var söylentisi sonrasında insanlar, koşarak dışarı çıkmaya çalışırken ortaya büyük bir kaos çıktı. Şans eseri bu kargaşada ölen veya yaralanan olmadı.

OLAYIN ASLI SIRA KAVGASI

Yaşanan kargaşanın ardından ise olayın aslının; Recep İvedik 5 filmini izlemek için bilet sırasında olan 2 kişinin kavga etmesi ve bu kavga esnasından silahların çekilmesi.

AVM GÜVENLİKLERİ NE İŞE YARIYOR, SİLAHLA İÇERİ NASIL GİRİLİYOR

Ancak yaşanan bu olayda dikkat çekici kısım ise; söz konusu kişilerin AVM'ye nasıl silahla girdikleri. Günde onbinlerce insanın bulunduğu AVM'lerin kapısında yer alan güvenlikler ne iş yaparlar akıllarda soru işareti olarak kaldı.