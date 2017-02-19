taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
88.830
USD
3,6376
EURO
3,8612
ALTIN
144,43
PETR
55,6900

Maltepe Park'taki bomba ihbarının aslı ortaya çıktı

Maltepe Park'ta 16:00 sularında bomba ihbarı var denilen olayın aslının sıra kavgası olduğu ortaya çıktı.

19.02.2017 - 18:21
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa
Maltepe Park'taki bomba ihbarının aslı ortaya çıktı

İstanbul Maltepe'de bulunan Maltepe Park'ta akşam üzeri 16:00'da "bomba var, silahlı çatışma çıktı" söylentilerinin asılsız olduğu belli oldu.

İNSANLAR DIŞARI KAÇTI

AVM'de bomba var söylentisi sonrasında insanlar, koşarak dışarı çıkmaya çalışırken ortaya büyük bir kaos çıktı. Şans eseri bu kargaşada ölen veya yaralanan olmadı.

Maltepe Park'taki bomba ihbarının aslı ortaya çıktı

OLAYIN ASLI SIRA KAVGASI

Yaşanan kargaşanın ardından ise olayın aslının; Recep İvedik 5 filmini izlemek için bilet sırasında olan 2 kişinin kavga etmesi ve bu kavga esnasından silahların çekilmesi.

AVM GÜVENLİKLERİ NE İŞE YARIYOR, SİLAHLA İÇERİ NASIL GİRİLİYOR

Ancak yaşanan bu olayda dikkat çekici kısım ise; söz konusu kişilerin AVM'ye nasıl silahla girdikleri. Günde onbinlerce insanın bulunduğu AVM'lerin kapısında yer alan güvenlikler ne iş yaparlar akıllarda soru işareti olarak kaldı.

Maltepe Park'taki bomba ihbarının aslı ortaya çıktı

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan uzun soru

62
İlyas Salman referandum kararını açıkladı

İlyas Salman referandum kararını açıkladı

1312
Polisten FETÖ'cü savcıyı susturan cevap

Polisten FETÖ'cü savcıyı susturan cevap

121
Erdoğan, Merkez Bankası sırrını ilk kez açıkladı

Erdoğan, Merkez Bankası sırrını ilk kez açıkladı

203
Banu Güven hayır videosu çekti

Banu Güven hayır videosu çekti

292
Makyajsız halini gören erkek arkadaşı terk etti

Makyajsız halini gören erkek arkadaşı terk etti

105
Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacağını açıkladı

Abdurrahim Albayrak başkanlığa aday olacağını açıkladı

53
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM