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Manchester saldırısını gerçekleştiren teröristin fotoğrafı

İngiliz basını Manchester Arena'daki terör saldırısını gerçekleştiren terörist Abadi'nin fotoğrafını yayınladı.

24.05.2017 - 06:53
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  2. Dünya

Manchester kentinde önceki gece Amerikalı popçu Ariana Grande’nin performansının sona erdiği sırada patlama yaşandı.

Aralarında çocukların da olduğu 22 kişi hayatını kaybetti. Polis, saldırganın ev yapımı bombayı patlattığını, kendisinin de öldüğünü açıkladı.

Terör örgütü DEAŞ’ın üstlendiği saldırıyı Libya asıllı Salman Abadi’nin (22) düzenlediği iddia edildi. Eylem Paris-Bataclan, Florida’da gece kulübü ve İstanbul’daki Reina saldırılarını hatırlattı. İngiliz basını saldırıyı gerçekleştiren Abadi'nin fotoğrafını yayınladı.

Manchester saldırısını gerçekleştiren teröristin fotoğrafı

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