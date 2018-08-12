Manchester'da karnavala silahlı saldırı: 10 yaralı

İngiltere'nin Manchester kentinde gerçekleştirilen Karayip Karnavalı'na silahlı saldırı gerçekleştirildi.

KARNAVAL HEDEF ALINDI

Olay karnaval kapsamında bir partinin sürdüğü Moss Side mahallesinde yaşandı. Polisten yapılan açıklamada "2'si çocuk 9 kişi havalı tabancı tarzı yaralanmalardan kaynaklı hastaneye kaldırıldı. Yaralıların durumu ciddi değil" dedi.

Polis yaralanan 10. kişinin ise sağlık durumunun ciddi olduğunu belirtti. Saldrıının kim tarafından gerçekleştirildiği henüz bilinmezken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.