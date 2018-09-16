ABD'yi vuran Florence kasırgasının bir benzeri de Asya'da yaşanıyor. Özellikle Filipinler ve Çin'de etkisini gösteren şiddetli fırtınalar bölgeye adeta kıyameti yaşatıyor.

Saate 100 kilometreyi aşan rüzgarlar şehirleri harabeye çevirdi.

PLAZALARI UÇURDU

Çin özerk bölgesi olan Hong Kong'da, şehrin en orta yerinde bulunan plazalar Mangkut'a dayanamadı. Camları kırılan binalardaki eşyalar camlardan savurldu. Özellikle ofis merkezlerinin bulunduğu bir binada rüzgarın etkisiyle kağıtlar havada uçuştu.

Mangkut Tayfunu Asya'yı vurdu ViDEO

ŞİDDETLİ FIRTINALAR

Dev hava kütlesi bölgeyi etkisi altına alırken caddelerde hayat adeta durma noktasına geldi. Sokaklarda yürümeye çalışanlar adım atmakta dahi güçlük çekerken araçlar savruldu, ağaçlar kökünden söküldü.

Bazı evlerin camları ve pencereleri rüzgarın şiddetine dayanamazken, odalarda bulunan eşyalar etfara saçıldı.

FİLİPİNLERİ DE VURDU

Filipinler’in kuzeyini etkisi altına alan Mangkhut Tayfunu’nun yarattığı yıkımda en az 25 kişi hayatını kaybetti. Bir hükümet yetkilisi fırtınanın vurduğu Tuguegarao kentinde yer alan tüm yapıların bir şekilde fırtınadan etkilendiğini, bölgede iletişim hatlarında sıkıntılar yaşandığını açıkladı.

Fırtına şeklinde esen rüzgarın hızının saatte 185 kilometreye ulaştığı kaydediliyor. 4 milyon insanın yolu üzerinde bulunduğu fırtına nedeniyle oluşabilecek deniz taşkınlarına karşı binlerce kişi tahliye edildi. Devlet Başkanı Rodrigo Duterte’nin danışmanı Francis Tolentino, tayfunun başlamasının ardından ölü sayısının 14 olduğunu açıklasa da, bu açıklamanın ardından kısa bir süre içerisinde ölü sayısı resmi kaynaklar tarafından 25’e çıkarıldı.