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Manisa'da Atatürk büstüne saldırı

Kırkağaç'taki, bir süredir atıl durumda bulunduğu için yıkılan Hilmi Bakırlı İlkokulu'nun bahçesindeki Atatürk büstü, kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından kırıldı.

DHA | 15.02.2018 - 12:54..
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Manisa'da Atatürk büstüne saldırı

Sık sık karşılaştığımız provokatif eylemler yine kendini gösterdi. Manisa'da Atatürk büstü kırıldı. Zeytin Dalı Harekatı'na odaklandığımız bu günlerde, bu tarz eylemlerin gerçekleşmesi şaşırtmadı.

7 AY ÖNCE YIKILAN OKUL

Kırkağaç'a 3.5 kilometre uzaklıktaki kırsal Bakır Mahallesi'ndeki 6 derslikli Hilmi Bakırlı İlkokulu, öğrenci sayısının az olması ve binasının eskiliği nedeniyle 15 yıldır da atıl durumda olduğu için 7 ay önce yıkıldı.

BÜST YERE FIRLATILDI

Ancak, bahçesindeki Atatürk büstüne dokunulmadı. Okul enkazının yanındaki büst, dün kimliği belirsiz kişi veya kişilerin saldırısına uğrayıp, kırıldı. Kaidesinden ayrılan büst yere fırlatıldı.

Büstün bu durumunu görenler cep telefonuyla görüntüleyip, sosyal medyada paylaştı. Kısa sürede yayılan görüntüler, tepki çekti.

Manisa'da Atatürk büstüne saldırı

"BÜSTÜN KALDIRILMAMIŞ OLMASI BÜYÜK HATA"

Atatürkçü Düşünce Derneği Kırkağaç Şubesi'ni arayanlar tepkilerini dile getirip, gereğinin yapılmasını istedi. Olaydan duyduğu üzüntüyü dile getiren Atatürkçü Düşünce Derneği Kırkağaç Şube Başkanı Nevzat Sezgin, "Olayı öğrenince hemen yönetim kurulu üyelerimizle olay yerine gidip, durum tespiti yaptık. Okul yıkıldıktan sonra, büstün kaldırılmamış olması büyük bir hata, kaldırılması gerekirdi. Çünkü, büst bu hali ile her türlü saldırıya açık durumda. Bu üzücü olayın araştırılmasını istiyoruz." dedi.

"YENİSİNİN KONULMAMASINI İSTEDİK"

Sezgin, büstü yerden kaldırtıp, Belediye'ye getirttiren Belediye Başkanı Gedüz'e de duyarlılığı nedeniyle teşekkür edip, "Büstün yenisini yerine konulursa yine aynı olayın yaşanması söz konusu olabilir. Bu nedenle Belediye Başkanımız ile görüşüp, yenisinin konulmasına gerek olmadığını belirttik." diye konuştu.

Büste yapılan saldırıyı sosyal medyadan öğrendiğini belirten Kırkağaç Belediye Başkanı AK Parti'li Yaşar İsmail Gedüz de talimat verip, büstü olay yerinden aldırtıp, yerine yenisinin konulmasını istedi.

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