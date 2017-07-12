Manisa'daki askerlerin zehirlenmesinin sebebi hindi eti

Manisa Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Yargıtay Cumhuriyet Savcılığı görevine atanan Akif Celalettin Şimşek, 1'inci Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na bağlı kışlalardaki toplu gıda zehirlenmeleri soruşturmasında serbest bırakılan rütbeli 2 asker ile ilgili sulh ceza hakimliğine itirazda bulunduklarını söyledi.

HİNDİ ETİ ZEHİRLEDİ

Başsavcı Şimşek, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığı'na bağlı Batı ve Doğu Kışlası'nda da 26-27 Mayıs tarihlerinde 1 askerin hayatını kaybetmesine sebep olan asker zehirlenmeleri olayının hindi etinden kaynaklandığının tespit edilmesi üzerine, hindi etini satan İzmirli firma hakkında da soruşturma başlatıldığını ve soruşturmayı Savcı Hüseyin Yayla'nın titizlikle yürüttüğünü söyledi.

"SUDAN KAYNAKLI BİR ŞEY YOK"

Başsavcı Şimşek, asker rahatsızlanmaları olayında suda hiçbir bakteriye ve olumsuzluğa rastlanılmadığının da altını çizerek, "Bize gelen raporlar var. İzmir'den adli tıp raporu geldi. Sudan kaynaklı yaşanan bir şeyin olmadığı ortaya çıktı. Zaten bizde sudan kaynaklanan bir sıkıntı olmadığına o dönemde de kanaat getirmiştik. Çünkü sudan kaynaklı bir rahatsızlık olsa, oradaki subaylarda, lojmanlarda oturanlarda etkilenirdi. Ama bakıyorsunuz ki sadece yemek yiyen veya yemekle temas içerisinde olan insanlarda bu sıkıntı var. Suyla ilgili analiz yaptırmamızın sebebi açık hiçbir alan kalmasını istemedik" dedi.