Manken Öykü Baştaş'tan takipçisine ayar

Milano Moda Haftası'nda podyuma çıkan tek Türk manken olan Öykü Baştaş, sosyal medyada kendisi çirkin bulan bir takipçisine ayar verdi.

"SIRADAN GÜZELLİK ANLAYIŞINA İNANIYORUM"

Baştaş, "Umarım körümdür" diye yorum yazan takipçisine; "İnsanları farklı oldukları için çirkin bulmanın yanlış olduğu düşünüyorum, sıradan güzellik anlayışına inanmıyorum. Modellik yapmak içinde bunun gerekli olduğunu düşünmüyorum. Bence insanları farklı yapan şeyler onları daha özel yapıyor ve zaten her insan olduğu halde güzel." yazdı.

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