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Manolya Onur'un beyin ölümü gerçekleşti

Ulus'taki bir hastanede yoğun bakıma alınan Manolya Onur'da akciğer embolisi tespit edilmişti. dün beyin ölümü meydana geldi.

26.10.2017 - 07:39
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1975 Türkiye 2. Güzeli Manolya Onur (63) İstanbul’daki özel bir klinikte geçen günlerde liposuction yöntemiyle karnından yağ aldırdı. Ameliyattan birkaç gün sonra Bebek’teki evinde kızı Nilüfer’e “Bacağım çok ağrıyor, bir terslik var” dedi. Nilüfer annesini hemen Ulus’taki bir hastaneye götürdü. Manolya Onur hastaneye giderken iyice fenalaştı. Yolda kalbi durdu.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Hemen yoğun bakıma alınan Manolya Onur’da akciğer embolisi tespit edildi. Eski kraliçenin nişanlısı Can Bozok “Dualarınızı esirgemeyin” deyip ağlıyordu. Dün de acı haberi yakınlarına verdi. Manolya Onur’un beyin ölümü gerçekleşti.

Manolya Onur (63) ile kendisinden 20 yaş küçük nişanlısı Can Bozok (43) son katıldıkları bir davette bu pozu vermişti.

Manolya Onur'un beyin ölümü gerçekleşti

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