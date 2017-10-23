İtalya'da maratonda kaybolan sporcular

32. Venedik maratonunu, bu yıl İtalyan atlet Eyob Faniel kazandı. Faniel, 42 kilometre uzunluğundaki parkuru, 2 saat 12 dakikada tamamladı. Yarışın favori isimlerinin, koşu sırasında kent merkezinde kaybolup zaman kaybetmeleri 22 yaşındaki İtalyan atletin sürpriz bir şekilde ipi önde göğüslemesinde önemli rol oynadı.

GERİ DÖNÜP KAYBETTİKLERİ ZAMANI TELAFİ ETMEYE ÇALIŞTILAR

Start verildikten sonra yarışı önde götüren 7 Afrikalı atlet, 30. kilometreden sonra yolu şaşırıp, uzun bir süre yanlış parkurda koştu. Bu atletler, maraton organizasyonunu düzenleyen yetkililer tarafından uyarılmalarının ardından, geri dönüp kaybettikleri zamanı telafi etmek istediler, ancak bunda başarılı olamadılar. Yarışta ikinci sırayı, Eritre’den Muhammed Musa, üçüncü sırayı ise Fas’tan Tarık Bamaaruf aldı.

Maratoncular Venedik'te kayboldu VİDEO