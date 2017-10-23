taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.783
USD
3,7066
EURO
4,3574
ALTIN
152,06
PETR
57,6800

İtalya'da maratonda kaybolan sporcular

Yarışın favori isimlerinin, koşu sırasında kent merkezinde kaybolup zaman kaybetmeleri yarışı kaybetmelerine neden oldu.

23.10.2017 - 12:56
  1. Haberler
  2. Dünya

32

32. Venedik maratonunu, bu yıl İtalyan atlet Eyob Faniel kazandı. Faniel, 42 kilometre uzunluğundaki parkuru, 2 saat 12 dakikada tamamladı. Yarışın favori isimlerinin, koşu sırasında kent merkezinde kaybolup zaman kaybetmeleri 22 yaşındaki İtalyan atletin sürpriz bir şekilde ipi önde göğüslemesinde önemli rol oynadı.

GERİ DÖNÜP KAYBETTİKLERİ ZAMANI TELAFİ ETMEYE ÇALIŞTILAR

Start verildikten sonra yarışı önde götüren 7 Afrikalı atlet, 30. kilometreden sonra yolu şaşırıp, uzun bir süre yanlış parkurda koştu. Bu atletler, maraton organizasyonunu düzenleyen yetkililer tarafından uyarılmalarının ardından, geri dönüp kaybettikleri zamanı telafi etmek istediler, ancak bunda başarılı olamadılar. Yarışta ikinci sırayı, Eritre’den Muhammed Musa, üçüncü sırayı ise Fas’tan Tarık Bamaaruf aldı.

Maratoncular Venedik'te kayboldu VİDEO

İlginizi Çekebilir
Fransa'da çöp dağları
Fransa'da bu ay içerisinde yürürlüğe girecek olan çalışma reformu çöp toplayıcılarını greve götürdü, sokaklarda çöp dağları oluştu.
Anastasiadis: Rumlar topraklarını geri istiyor
Rum lider Anastaiadis, Kıbrıs barış görüşmelerinin başarısız olmasının ardından yeni yöntemler denemeye başladı.
İtalya'daki referandum'dan evet çıktı
İtalya'da dün gerçekleştirilen özerklik referandumunda sandıklardan evet kararı çıktı. Roma yönetimi ile görüşme yapılması planlanıyor.
ABD B52'lere ilk kez nükleer füze yükledi
ABD, Kuzey Kore ile ilişkilerdeki gerginliğin ardından Soğuk Savaş’tan bu yana ilk kez B-52 bombardıman uçaklarına nükleer füze yerleştirdi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

Hande Yener Altın Kelebek Ödülleri'ne ateş püskürdü

37
Festivalin ilk yarışma filmi yarıda kaldı

Festivalin ilk yarışma filmi yarıda kaldı

48
Türk Masonlarından Anıtkabir ziyareti

Türk Masonlarından Anıtkabir ziyareti

269
Düğündeki takı kavgası gelinle damadı ayırdı

Düğündeki takı kavgası gelinle damadı ayırdı

160
G.Saray'a verilecek ceza belli oldu

G.Saray'a verilecek ceza belli oldu

138
IKBY'de muhalefet Barzani'yi istifaya çağırdı

IKBY'de muhalefet Barzani'yi istifaya çağırdı

93
İtalya'nın kuzeyindeki özerklik referandumu sona erdi

İtalya'nın kuzeyindeki özerklik referandumu sona erdi

30
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM