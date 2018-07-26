Mardin’in tarihi damlarında sinema keyfi

Yunanistan şimdi de sel ile boğuşuyor

1 Ayağınızdaki yaraların sebebi diyabetik olabilir Üstelik hastalar diyabet hastası olduklarını ayaklarında yara açıldığı zaman öğrenebiliyor!

2 Harran Ören Yeri'ne girişler ücretsiz UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde bulunan dünyanın en eski yerleşim yerlerinden Şanlıurfa'daki Harran Ören Yeri'nin ücretsiz gezilebileceği bildirildi.

3 Gezgin dilenci yakalandı Konya’da üzerinde 9 farklı şehir bileti çıkan dilencinin bozuk paralarına el konuldu.

4 Ünlü kitaplar hakkında az bilinen ilginç gerçekler Klasikler, çok sevdiğiniz romanlar, hikayeler… Onlar hakkında ne kadar özel bilgiye sahipsiniz?

5 Yunanistan şimdi de sel ile boğuşuyor Atina'nın kuzeyindeki Maroussi, sel suları altında kaldı.

6 CHP'deki kurultay tartışmalarında son durum Kemal Kılıçdaroğlu 59 il başkanı ile 129 milletvekilinin desteğini alırken, Muharrem İnce'ye 22 il başkanı ile 12 milletvekilinden destek var.