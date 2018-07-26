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Mardin’in tarihi damlarında sinema keyfi

Mardin'in geleneksel damlarında 13 metrekare Sanat Kolektifi'nde sanatsever ve turistler açık hava sinema filminde bir araya geldi.

İHA | 26.07.2018 - 16:19..
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Mardin’in otantik yüzyıllık damında onlarca kişi 1980’li yıllarda ailelerinden dinledikleri anıların gerçeğini yaşadı.

Geçtiğimiz yıl 13 metrekare Sanat Kolektifi'ni kuran 4 kişiden oluşan sanatsever gençler bu sayılarını artırarak farklı bir projeye imza attı.

Mardin’in tarihi damlarında sinema keyfi

UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ GELENEKSEL KÜLTÜR

Yeni nesillere unutulmaya yüz tutmuş geleneksel kültürleri aktarmak için Mardin damlarında sinemavizyon gösterimiyle Ortadoğu filmleri izleyicilerle buluşturuldu.

Sanatsever arkadaşların bir araya gelmesiyle isimlendirdiği 13 metrekare Sanat Kolektifi tarihi Mardin sokağında yer alan Marangozcular Kahvesi'nin damında vatandaşlara ücretsiz film izleme fırsatı sundu.

Mardin’in tarihi damlarında sinema keyfi

AÇIK HAVA SİNEMALARI

13 metrekare kolektifi ve Mardin’deki Marangozlar Kahvesi'nin birlikte organize ettiği açık hava sinemaları her hafta Çarşamba akşamı Mardin damında Ortadoğu filmlerinin sahnelenmesiyle sanatseverlerle buluşuyor.

Mardin’in tarihi damlarında sinema keyfi

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