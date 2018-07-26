Mardin’in tarihi damlarında sinema keyfi

Mardin’in otantik yüzyıllık damında onlarca kişi 1980’li yıllarda ailelerinden dinledikleri anıların gerçeğini yaşadı.
Geçtiğimiz yıl 13 metrekare Sanat Kolektifi'ni kuran 4 kişiden oluşan sanatsever gençler bu sayılarını artırarak farklı bir projeye imza attı.
UNUTULMAYA YÜZ TUTMUŞ GELENEKSEL KÜLTÜR
Yeni nesillere unutulmaya yüz tutmuş geleneksel kültürleri aktarmak için Mardin damlarında sinemavizyon gösterimiyle Ortadoğu filmleri izleyicilerle buluşturuldu.
Sanatsever arkadaşların bir araya gelmesiyle isimlendirdiği 13 metrekare Sanat Kolektifi tarihi Mardin sokağında yer alan Marangozcular Kahvesi'nin damında vatandaşlara ücretsiz film izleme fırsatı sundu.
AÇIK HAVA SİNEMALARI
13 metrekare kolektifi ve Mardin’deki Marangozlar Kahvesi'nin birlikte organize ettiği açık hava sinemaları her hafta Çarşamba akşamı Mardin damında Ortadoğu filmlerinin sahnelenmesiyle sanatseverlerle buluşuyor.