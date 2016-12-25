Mardinli Marilyn Monroe

Bazı firmalardan modellik teklifleri alan Akarmut, Monroe’nin hayatını konu alan bir filmde oynamak istiyor.

Mardin’de yaşayan 4 çocuk annesi ev hanımı Melek Akarmut, ünlü sinema sanatçısı Marilyn Monroe’ya olan benzerliğiyle şaşkınlık oluşturuyor. Akarmut, her sokağa çıktığında şaşkın bakışlarıyla karşılaştığı vatandaşların ilgi odağı haline geliyor.

MARİLYN MONROE'YE BENZEMEK HOŞUMA GİDİYOR

Çarşıda pazarda yürürken tanımadığı insanların yanına gelip fotoğraf çektirmek istediğini dile getiren Akarmut, “Gelip, ‘Marilyn Monroe’ye ne kadar benziyorsunuz. Sizinle fotoğraf çektirebilir miyiz?’ diyorlar. Bu beni rahatsız etmediği gibi çok hoşuma gidiyor” dedi.

BAZI FİRMALAR BENİ MODEL OLARAK KULLANMAK İSTİYOR

Uzun yıllar halı dokumacılığı yaptığını ancak evlendikten sonra iyi bir anne ve huzurlu bir eş olmak için gayret ettiğini kaydeden Akarmut, “Kısa metrajlı bir filmde oynadım. Bazı firmalar da ürün tanıtımlarında beni model olarak kullanmak istiyor. Ancak ben daha çok Monroe’nin hayatını konu alan bir filmde oynamak istiyorum” diye konuştu.