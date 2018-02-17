Markalı konut satışları toplam konut satışını geçti

Türkiye'de geliştirilen birçok proje artık daha yatırımcısına avantaj sunacak bir şekilde geliştiriliyor.

MARKALI KONUTLAR TERCİH EDİLİYOR

Markalı gayrimenkullerin satış koşulları, yüksek kira getirisi, sosyal alanlar gibi birçok avantaj sunmasıyla birlikte yatırımcıların ve oturum amaçlı gayrimenkul almak isteyenlerin ilk tercihi olmaya başladığı belirtildi.

Ayrıca markalı konut projeleri, ikinci elde de rağbet görüyor. Bu evler sunduğu avantajlar nedeniyle değer kaybetmiyor.

"MARKALI GAYRİMENKULLER DAHA HIZLI VE KÂRLI SATILIYOR"

Bir gayrimenkul şirketinin Genel Müdürü Özhan Atalay konuyla ilgili olarak, “Önümüzdeki dönemlerde markalı konuta olan talepte daha fazla artış yaşanacağını ve markalı konutların büyük şehirlerden küçük şehirlere doğru yayılma trendini göstereceğini öngörüyoruz. Türkiye’de her yıl yaklaşık 600-650 bin adet yeni konut üretiliyor. Bunların yaklaşık yüzde 35’i markalı konut kapsamında değerlendiriliyor. 2017 yılında 1 milyon 409 bin 314 konut satışı gerçekleşti. İstanbul’da toplam konut stokunun yaklaşık yüzde 11’i markalı projelere ulaşmış durumda. Kentsel dönüşüm, şehirleşmeye olan yoğun talep, bu rakamı her geçen gün hızla artarak devam edeceğini tahmin ediyoruz. İstanbul genelinde 5,3 milyon adet konut bulunuyor. Bu rakamın 560 bini markalı konut projelerinden oluşuyor. Bu projelerin bir kısmının inşaatı halen devam etmekte. İstanbul’un yanı sıra diğer büyük şehirlerde de inşası devam eden birçok markalı gayrimenkul projesi görüyoruz. Bu projelerin sadece büyük şehirlere değil diğer küçük şehirlere de yaygınlaşması gerekli. Gerek oturum amaçlı gerekse yatırım amaçlı alınan markalı gayrimenkullerin sağladığı sosyal ve ekonomik avantajlar sebebiyle markasız gayrimenkulden daha hızlı ve daha karlı satıldığını görüyoruz.” diye konuştu.