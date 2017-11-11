taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.949
USD
3,8639
EURO
4,5097
ALTIN
158,49
PETR
63,6400

Marmaris deniz fenerinde bitmeyen nöbet

2 asırdır fener bekçiliği yapan Baskın ailesinin son temsilcisi Dursun Muharrem Baskın, emekli olmasına rağmen fenerden ayrılamıyor.

11.11.2017 - 11:37
  1. Haberler
  2. Dünya

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kadırga Burnu Deniz Feneri'nde dede ve baba mesleğini sürdürerek 26 yıl bekçilik yapan "Thomas Dayı" lakaplı Dursun Muharrem Baskın, 9 yıl önce emekli olmasına rağmen doğup büyüdüğü fenerden ayrılmakta zorlanıyor.

AİLENİN 200 YILLIK GÖREVİ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1800'lü yıllarda gemilere yol göstermek amacıyla Fransızlar tarafından inşa edilen Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kadırga Burnu Feneri'nin bekçiliğini 200 yıl boyunca Baskın ailesi yaptı.

Marmaris deniz fenerinde bitmeyen nöbet

FENERDEN AYRILAMIYOR

Baskın ailesinin son temsilcisi ''Thomas Dayı'' ve ''Fenerci Dursun'' lakaplarıyla anılan Dursun Muharrem Baskın, 2 asırdır devam eden aile mesleğinin son deniz feneri bekçisi. Deniz fenerlerinin 2008 yılında güneş enerjisiyle çalışmaya başlamasıyla emekli olan Muharrem Baskın, doğup büyüdüğü fenerden ayrılmakta zorlanıyor.

Deniz fenerinde bitmeyen nöbet- FOTO GALERİ

Baskın kara yoluyla ulaşımı bulunmayan Kadırga Koyu'ndaki fenere zaman zaman gelerek vakit geçiriyor, eski günlerini yad ediyor. Fenerin son bekçisi, 9 yıl önce emekli olan Dursun Muharrem Baskın, ömrünün geçtiği feneri anlattı. Kadırga Burnu Deniz Feneri yapılınca iyi bir denizci olan dedesi Salih Baskın'a gemileri yönlendirmesi için teklifte bulunulduğunu belirten Baskın, dedesinin göreve başlayınca da fenerin içindeki lojmana yerleştiğini, babasının da burada dünyaya geldiğini söyledi.

Marmaris deniz fenerinde bitmeyen nöbet

"HEP DENİZİ ÖZLÜYORUM"

Dursun Muharrem Baskın, "O zamanlarda denizcilikten anlayan kişi sayısı azmış. Bu yüzden o tarihte Osmanlı toprağı olan Rodos Adası'ndan dedemi çağırmışlar, hem iyi para vermişler hem de lojmanda kalma hakkı. Dedem bu teklifi kabul etmiş. Kendisi ölene kadar mesleğini devam ettirmiş. Babam Bekir Baskın fenerin lojmanında dünyaya gelmiş. Tabii şartlar çok zor, sandal ile 8 mil açığa kürek çekerek geliyorlar. Yiyecek içecek malzemeleri devlet tarafından yılda birkaç kez getiriliyor. Dedem öldükten sonra babam görevi devralmış ve fener bekçiliği yaparken annem ile evlenmiş. Annem bu fenere gelin gelmiş. Ben de bu fenerde dünyaya gözlerimi açmışım. Babamdan sonra da 1982 yılında ben fener bekçiliğini devraldım. 2008 yılına kadar bekçilik yaptım. Kadırga Koyu'nda yalnız başıma 26 yılım geçti. 2008 yılında ise deniz fenerleri güneş enerjisiyle çalışmaya başlayınca mecburen emekli oldum. Ama bu meslekten kolay vazgeçilmiyor. Denizde geçen bir ömürden sonra hep denizi özlüyorum."

Marmaris deniz fenerinde bitmeyen nöbet

2 ASIRLIK AİLENİN SON TEMSİLCİSİ

Zaman zaman feneri ziyaret eden 2 asırlık ailenin son temsilcisi Dursun Muharrem Baskın, şimdilerde ise Marmaris'te yaşıyor. Atıl vaziyetteki gemilerin onarımını yaparak vaktini geçiren Baskın, öldüğünde ise doğup büyüdüğü Kadırga Feneri'ne defnedilmek istiyor.

İlginizi Çekebilir
Suudi Arabistan jetleri Yemen'i vurdu
Suudi Arabistan öncülüğündeki uluslararası koalisyona bağlı uçaklar, Yemen'in başkenti Sana'daki Savunma Bakanlığı binasını bombaladı.
Trudeau ile Suu Çi Arakan'ı görüştü
Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile Myanmar lideri Aung San Suu Çi'nin Arakan krizini görüştü.
Economist: İranlılar neden tatil için Van'a akın ediyor
İngiliz The Economist dergisi, bu haftaki sayısında İranlı turistlerin son dönemde Van'a gösterdikleri ilgiyi kaleme aldı.
Kalkış yapan helikopter saniyeler içinde düştü
Kalkış için hazırlık yapan uçak, kendisini gemiye bağlayan ip sökülmediği için denize çakıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Apple'dan iPhone X itirafı

Apple'dan iPhone X itirafı

16
Servisçilerin yeni sistem kaygısı

Servisçilerin yeni sistem kaygısı

150
İtalyanlardan Cüneyt Çakır'a sert tepki

İtalyanlardan Cüneyt Çakır'a sert tepki

42
Elon Musk'ı keseleyen tellak, bahşiş yerine araba istedi

Elon Musk'ı keseleyen tellak, bahşiş yerine araba istedi

33
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa açık cezaevine döndü

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Avrupa açık cezaevine döndü

49
DHKP-C memur yapılanmasının Türkiye sorumlusu yakalandı

DHKP-C memur yapılanmasının Türkiye sorumlusu yakalandı

62
UEFA'dan Patrice Evra'ya 7 ay ceza

UEFA'dan Patrice Evra'ya 7 ay ceza

5
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM