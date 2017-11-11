Marmaris deniz fenerinde bitmeyen nöbet

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kadırga Burnu Deniz Feneri'nde dede ve baba mesleğini sürdürerek 26 yıl bekçilik yapan "Thomas Dayı" lakaplı Dursun Muharrem Baskın, 9 yıl önce emekli olmasına rağmen doğup büyüdüğü fenerden ayrılmakta zorlanıyor.

AİLENİN 200 YILLIK GÖREVİ

Osmanlı İmparatorluğu döneminde, 1800'lü yıllarda gemilere yol göstermek amacıyla Fransızlar tarafından inşa edilen Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Kadırga Burnu Feneri'nin bekçiliğini 200 yıl boyunca Baskın ailesi yaptı.

FENERDEN AYRILAMIYOR

Baskın ailesinin son temsilcisi ''Thomas Dayı'' ve ''Fenerci Dursun'' lakaplarıyla anılan Dursun Muharrem Baskın, 2 asırdır devam eden aile mesleğinin son deniz feneri bekçisi. Deniz fenerlerinin 2008 yılında güneş enerjisiyle çalışmaya başlamasıyla emekli olan Muharrem Baskın, doğup büyüdüğü fenerden ayrılmakta zorlanıyor.

Deniz fenerinde bitmeyen nöbet- FOTO GALERİ



Baskın kara yoluyla ulaşımı bulunmayan Kadırga Koyu'ndaki fenere zaman zaman gelerek vakit geçiriyor, eski günlerini yad ediyor. Fenerin son bekçisi, 9 yıl önce emekli olan Dursun Muharrem Baskın, ömrünün geçtiği feneri anlattı. Kadırga Burnu Deniz Feneri yapılınca iyi bir denizci olan dedesi Salih Baskın'a gemileri yönlendirmesi için teklifte bulunulduğunu belirten Baskın, dedesinin göreve başlayınca da fenerin içindeki lojmana yerleştiğini, babasının da burada dünyaya geldiğini söyledi.

"HEP DENİZİ ÖZLÜYORUM"

Dursun Muharrem Baskın, "O zamanlarda denizcilikten anlayan kişi sayısı azmış. Bu yüzden o tarihte Osmanlı toprağı olan Rodos Adası'ndan dedemi çağırmışlar, hem iyi para vermişler hem de lojmanda kalma hakkı. Dedem bu teklifi kabul etmiş. Kendisi ölene kadar mesleğini devam ettirmiş. Babam Bekir Baskın fenerin lojmanında dünyaya gelmiş. Tabii şartlar çok zor, sandal ile 8 mil açığa kürek çekerek geliyorlar. Yiyecek içecek malzemeleri devlet tarafından yılda birkaç kez getiriliyor. Dedem öldükten sonra babam görevi devralmış ve fener bekçiliği yaparken annem ile evlenmiş. Annem bu fenere gelin gelmiş. Ben de bu fenerde dünyaya gözlerimi açmışım. Babamdan sonra da 1982 yılında ben fener bekçiliğini devraldım. 2008 yılına kadar bekçilik yaptım. Kadırga Koyu'nda yalnız başıma 26 yılım geçti. 2008 yılında ise deniz fenerleri güneş enerjisiyle çalışmaya başlayınca mecburen emekli oldum. Ama bu meslekten kolay vazgeçilmiyor. Denizde geçen bir ömürden sonra hep denizi özlüyorum."





2 ASIRLIK AİLENİN SON TEMSİLCİSİ

Zaman zaman feneri ziyaret eden 2 asırlık ailenin son temsilcisi Dursun Muharrem Baskın, şimdilerde ise Marmaris'te yaşıyor. Atıl vaziyetteki gemilerin onarımını yaparak vaktini geçiren Baskın, öldüğünde ise doğup büyüdüğü Kadırga Feneri'ne defnedilmek istiyor.