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Mars'ta göl bulundu

Bilim insanları, Mars'ın güney kutbunda buzulların 1,5 kilometre altında göl bulunduğunu açıkladı. Bu gelişme Mars'ta kalıcı su kaynağına dair ilk kanıt oldu.

Haber Merkezi | 25.07.2018 - 18:35..
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İtalya'daki Bologna Ulusal Astrofizik Enstitüsünden gökbilimciler, Mars Express uydusuyla yaptıkları gözlemlerde Kızıl Gezegen'in güney kutup dairesinin güneyinde buz örtüsü altına gizlenmiş bir su gölü olduğunu keşfetti.

20 KM GENİŞLİĞİNDE

Araştırmacılar Mayıs 2012 ile Aralık 2015 arasında radarla yaptıkları ölçümlerde gezegen yüzeyinin 1,5 kilometre altında, 20 kilometreye yayılan su kütlesinin varlığını tespit etti.

İLK KEZ KALICI SU VARLIĞI

Kızıl Gezegen'de daha önce de donmuş halde veya mevsimsel su varlığına rastlanmıştı, ancak yeni keşfin gezegen üzerinde ilk kez kalıcı su varlığına işaret ettiği belirtildi.

CANLI YAŞAM İÇİN UYGUN ORTAM OLDUĞU DÜŞÜNÜLÜYOR

Gölün, aşırı soğuk ve tuzlu olmasına rağmen, dünyada benzer koşullarda mikropların yaşadığı örneklere rastlandığından, canlı yaşamı için uygun ortam sağlayabileceği düşünülüyor.

Araştırmanın sonuçları "Science" dergisinde yayımlandı.

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